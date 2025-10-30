Ambos se enfrentan desde hace un tiempo a la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que a él le diagnosticaron hace casi una década. Vive postrado en una silla de ruedas y su situación física se agrava con el paso de los años.

Su candidatura se presenta porque Tere “es un ejemplo del trabajo que realizan muchos cuidadores, en su mayoría mujeres y familia de los enfermos, en casos como este”.

Teresa compatibiliza su trabajo con el cuidado permanente de su esposo. Asegura que nada sabía de la ELA cuando llegó a su familia, pero que han aprendido a ser un equipo en el que todos pueden contar con todos para sobrellevar la situación.

Teresa con su familia | Teresa Pérez

Sorprendida de ser candidata al Premio, ha accedido a hacer la entrevista que emitimos en las emisoras asturianas de Onda Cero Asturias porque ayuda a dar visibilidad a la enfermedad y las necesidades de los enfermos. A poner en valor el trabajo de los cuidadores que insiste, se extiende las 24 horas del día todos los días del año.

José Luis no ha dejado en este tiempo de plantearse retos para dar visibilidad a la ELA. Era atleta semiprofesional y se sigue sintiendo así. Siempre destaca que sigue haciendo cosas porque tiene un hombro en el que apoyarse y alguien que siempre está a su lado: Teresa.

En junio de 2024 se hizo público un documental, que adjuntamos, y que ayuda a conocer mejor la labor de Tere como cuidadora.

[[LINK:EXTERNO|||https://www.youtube.com/watch?v=fp7ovp_jhJQ|||https://www.youtube.com/watch?v=fp7ovp_jhJQ]]

Con la ayuda de Teresa, ‘Capi’ ha desarrollado un ciclo de charlas en centros educativos asturianos. Para acercarles a los más jóvenes los retos que la vida te puede plantear y la fuerza que tiene la superación.