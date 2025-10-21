Suspendidas las ferias ganaderas y el mercado nacional de la Pola por la dermatosis

El Principado de Asturias adopta medidas para evitar que llegue la dermatosis nodular contagiosa, una patología que afecta sobre todo a la producción láctea de vaca. Asturias no tiene ningún caso y en España sólo se han detectado por ahora en Gerona a primeros de mes. Sin embargo, la aparición de casos en verano en Italia y su extensión a Francia y ahora España genera preocupación.

Tras reunirse con las organizaciones COAG, Usaga, UCA y URA, la directora general de Ganadería Rocío Huerta ha explicado que han consensuado la suspensión de ferias hasta final de año. Esto significa por tanto la suspensión de las citas de Villayón de este fin de semana, las de Nava o la Feriona de San Andrés de Cangas del Narcea en diciembre.

También se suspende durante al menos tres semanas una cita referencial del mercado ganadero asturiano: el mercado nacional de la Pola. Huerta explica que también habilitarán medidas para permitir la salida de animales de Asturias así como incluir esta enfermedad en la cobertura de agroseguro.