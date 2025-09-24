Susana Acle Olivo

En 2023 fue reconocida como una de las 50 personas más influyentes del mundo en el sector de zoos y acuarios por la prestigiosa revista estadounidense ‘Blooloop’.

Desde que comenzó sus estudios en Madrid, ha desarrollado su labor en varios centros. Formó parte del equipo que puso en marcha el Oceanográfico de Valencia (centro de referencia ahora mismo en nuestro país).

Susana Acle ha sido entrevistada por los "Pelayines curiosos" de Onda Cero | @ondacerogijon

Apasionada de los animales, ha mostrado su compromiso en repetidas ocasiones con la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad. Además de su labor investigadora, Susana es una divulgadora incansable que imparte charlas y ponencias sobre economía circular, sostenibilidad, biodiversidad y otros temas relacionados con el futuro del planeta.

Es artífice de que se haya hecho realidad el primer Centro de Recuperación Marina del Principado de Asturias (CRAMA), un hito importante en nuestra comunidad. Varios ejemplares recuperados, tortugas bobas (Caretta caretta), han sido ya liberadas en mar abierto.

Ha participado en proyectos de conservación a nivel internacional como el Frozen Dumbo III en Sudáfrica. El director del BIOPARC Acuario de Gijón que es quien presentó su candidatura. La considera un ejemplo para los jóvenes que quieren dedicarse a la conservación y cuidado del planeta.

Actualmente está realizando el doctorado. Su trabajo se centra en el impacto de los micro plásticos en el medio marino. Es la coordinadora de los planes de formación de los becarios que llegan al equipamiento gijonés desde diversas universidades.