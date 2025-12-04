Sunwafe, primera inversión empresarial en Zalia

El consejo de administración de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia) ha celebrado este jueves una sesión ordinaria en la que se ha informado sobre la recepción de la primera solicitud formal de reserva de suelo presentada en el marco del procedimiento público de competencia de proyectos, el mecanismo diseñado para captar iniciativas empresariales interesadas en implantarse en este entorno.

La solicitud corresponde a la empresa Sunwafe S.L., que ha entregado y registrado la documentación según los requisitos establecidos en la convocatoria pública. El plazo para la presentación de solicitudes finalizó el pasado viernes, según ha explicado el Principado en nota de prensa. Sunwafe se dedica a la fabricación de lingotes y obleas de silicio para paneles solares.

La documentación aportada incluye los dos sobres requeridos por el procedimiento, uno con la información general y la propuesta de implantación y otro con la documentación técnica y económica del proyecto.

Tras informar al consejo de administración sobre la evolución del procedimiento, Zalia seguirá ahora los pasos fijados en la convocatoria. Así, en primer lugar, se procederá a la revisión y evaluación técnica de la documentación. Posteriormente, se elaborará una propuesta para elevarla al consejo de administración, que deberá adoptar el acuerdo de adjudicación y la posterior formalización con la entidad promotora.

Zalia es un megapolígono ubicado en Serín, Gijón, y que ha sufrido una asfixia financiera desde que fue impulsada en tiempos del gobierno de Vicente Álvarez Areces. Una ampliación de capital con participación del Principado y el Ayuntamiento gijonés dieron un respiro a estas zona de actividad logística que actualmente sólo presenta los viales a la espera de la llegada de empresas. Su futuro está vinculado al desarrollo ferroviario de mercancías y las conexiones con los puertos de Gijón y Avilés.