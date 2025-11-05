Siete Fibras es una empresa pionera en el reciclaje de textiles en Latinoamérica. Recolectan, clasifican, reciclan y re-desarrollan productos textiles. Reciclan textiles sin ningún impacto ambiental.

Aseguran que no inventaron su proceso de reciclaje en una fracción de segundo, les llevó años de arduo trabajo, seguimiento, errores y caídas hasta lograr piezas dirigidas a los interesados en adquirir productos textiles hechos además con un compromiso social.

Dedicación y conocimiento, sumados a la experiencias de sus compañeros artesanos, se han unido para reutilizar, reciclar y recrear materiales, salvando textiles de ser desechados.

Sus productos hechos con hilos reciclados son hoy día una opción asequible, sostenible y ecológica de calidad mundial y es que confeccionar una prenda con hilos reciclados aumenta el respeto por la pieza terminada. Hecha con materiales sostenibles de alta calidad y terminada a mano por un artesano, hace cada uno de sus piezas una prensa única.

La empresa se asienta en Peñamellera Alta. Allí los tejidos que se realizan pieza a pieza, obtienen un importante impacto social y ecológico. La idea de crear productos nuevos, que se desarrollan a partir de fibras recicladas textiles en Asturias hace que exista un desarrollo totalmente circular y evolutivo hacia la sostenibilidad de estos productos. Una de las prendas idóneas para las viviendas son las mantas mexicanas sostenibles, que crean una imagen luminosa. Y además de las mantas, destacan las sudaderas y las mochilas.

La empresa 7 Fibras nació en el año 1948 de la mano familiar de Lanera Textil, una empresa que crea gran variedad de fibras recicladas textiles llegando a exportar más de 600.000 prendas realizadas por auténticos artesanos mexicanos a Estado Unidos. Es la primera compañía mexicana en enviar prendas tradicionales de esta peculiar característica a Europa en los inicio de 2021.

Al adquirir sus productos, contribuimos a crear un mundo más limpio. Patrones étnicos, colores vibrantes, la alegría de México en Peñamellera Alta.

