PREMIO LUZ VERDE

Siete Fibras

La alegría de México representada en diseños únicos. Desde el corazón de Asturias, son la primera empresa mexicana en exportar prendas tradicionales hechas con fibras recicladas a Europa.

ondacero.es

Asturias |

Siete Fibras es una empresa pionera en el reciclaje de textiles en Latinoamérica. Recolectan, clasifican, reciclan y re-desarrollan productos textiles. Reciclan textiles sin ningún impacto ambiental.

Aseguran que no inventaron su proceso de reciclaje en una fracción de segundo, les llevó años de arduo trabajo, seguimiento, errores y caídas hasta lograr piezas dirigidas a los interesados en adquirir productos textiles hechos además con un compromiso social.

Dedicación y conocimiento, sumados a la experiencias de sus compañeros artesanos, se han unido para reutilizar, reciclar y recrear materiales, salvando textiles de ser desechados.

Sus productos hechos con hilos reciclados son hoy día una opción asequible, sostenible y ecológica de calidad mundial y es que confeccionar una prenda con hilos reciclados aumenta el respeto por la pieza terminada. Hecha con materiales sostenibles de alta calidad y terminada a mano por un artesano, hace cada uno de sus piezas una prensa única.

La empresa se asienta en Peñamellera Alta. Allí los tejidos que se realizan pieza a pieza, obtienen un importante impacto social y ecológico. La idea de crear productos nuevos, que se desarrollan a partir de fibras recicladas textiles en Asturias hace que exista un desarrollo totalmente circular y evolutivo hacia la sostenibilidad de estos productos. Una de las prendas idóneas para las viviendas son las mantas mexicanas sostenibles, que crean una imagen luminosa. Y además de las mantas, destacan las sudaderas y las mochilas.

La empresa 7 Fibras nació en el año 1948 de la mano familiar de Lanera Textil, una empresa que crea gran variedad de fibras recicladas textiles llegando a exportar más de 600.000 prendas realizadas por auténticos artesanos mexicanos a Estado Unidos. Es la primera compañía mexicana en enviar prendas tradicionales de esta peculiar característica a Europa en los inicio de 2021.

Client Challenge

Al adquirir sus productos, contribuimos a crear un mundo más limpio. Patrones étnicos, colores vibrantes, la alegría de México en Peñamellera Alta.

Client Challenge
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer