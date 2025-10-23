Serena Williams: "Venus me decía que un día llegaría mi momento"

Serena Williams, premio Princesa de Asturias de los Deportes se mostró muy cercana en el encuentro que mantuvo en el Calatrava con cerca de 1.800 jóvenes, muchos de clubes de tenis de Asturias. Presentada por la regatista Teresa Zabell y el tenista Feliciano López, la campeonísima explicó que una derrota en primera ronda le espoleó para ganar tres grand slam consecutivos. También las palabras de su hermana Venus: un día llegará tu momento. También bromeó sobre lo poco que le gustaba cruzarse con ella en un torneo. "Muy, muy difícil, en realidad lo odiaba, al empezar el torneo miraba el cuadro, y no importaba jugar con cualquiera salvo con Venus".

La charla se hizo bajo el título de 'Serena. Legado y leyenda'. Williams reflexiona sobre la trayectoria profesional que dejó en la cúspide de su carrera. Pensando en los jóvenes, les aconsejó que se esfuercen. La disciplina, la humildad y la cercanía son valores que les transmitió su padre, progenitor con su esposa de una familia de cinco niños. Preguntada sobre los Estados Unidos de Trump, se guarda una respuesta explícita. Y sobre los tenistas españoles, se declara fan de Alcaraz y gran seguidora de Nadal.

Williams estará en el escenaario del teatro Campoamor de Oviedo donde este viernes 24 a media tarde escuchará los discursos del expresidente del Banco Central Europeo y premio de Cooperación Internacional Mario Draghi, el escritor y premio de las Letras Eduardo Mendoza, el pensador surcoreano Byung Chul Han, premio de Comunicación y Humanidades, y la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, premio de las Artes. También los discursos del rey Felipe VI y la princesa Leonor quien volverá a entregar los diplomas acreditativos de los galardones que recibirán también el Museo Antropológico de México, la genetista Mary Claire King y el sociólogo Douglas Massey.