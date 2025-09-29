'El semblante', documental de Juanjo Menéndez sobre la vida en la braña

Juanjo Menéndez, realizador técnico de Onda Cero Oviedo, viene varios años trabajando en una producción que explica la vida en la braña. Utilizando drones y otros sistemas audiovisuales y después de entrevistar a vaqueiros, ganaderos, etnógrafos, escritores e ingenieros, Juanjo presenta un precioso documental titulado 'El semblante' en el que se cuenta cómo la actividad de los paisanos modeló el monte en lo que hoy conocemos como braña. Escenarios de la primavera, el verano, el otoño y el invierno se combinan con los testimonios de personas que explican la relevancia de la vaca de Asturiana de los Valles, los teitos, los vaqueiros y los retos de presente y futuro que tiene este entorno de la montaña asturiana.