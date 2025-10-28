Semana de lucha contra el cáncer de la AECC en Asturias

Asturias está por encima de la media española en prevalencia de cáncer por la tasa de envejecimiento, el tabaquismo pero también porque el diagnóstico es mejor que la media nacional gracias a los cribados. Es lo que ha indicado la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias Yolanda Calero con motivo de la presentación de la Semana contra el Cáncer que reunirá del 4 al 9 de noviembre a especialistas, voluntarios y pacientes en el Hospital Central de Asturias HUCA.

Calero espera que haya cambios en el cribado del cáncer de colon donde la respuesta en Asturias es de apenas el 33% cuando hay comunidades que duplican esa participación. Espera que el proceso sea más fácil que ahora.

Durante la Semana del Cáncer se va hablar del cribado de cáncer de pulmón y se pondrá el acento en los tumores poco frecuentes o que tienen bajos índices de supervivencia, del 15% a cinco años, en los que la Asociación hace más esfuerzo inversor en investigación.