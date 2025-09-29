Santano sobre el peaje del Huerna: "tiene implicaciones milmillonarias"

El secretario de Estado de Transportes José Antonio Santano advierte de que terminar con el peaje de El Huerna tiene “unas implicaciones jurídicas y económicas milmillonarias” que no salen de un gobierno sino del bolsillo de los ciudadanos.

Santano fue preguntado por la situación de la tarifa de la AP66 tras los últimos posicionamientos en Asturias en contra de la continuidad del pago por circular por esa vía con la base del dictamen de ilegalidad de la Comisión Europea. El número dos del Ministerio de Transporte señala que siguen “trabajando en comunicación con la Comisión Europea” siempre bajo el principio de defensa del “interés general”. Santano muestra su “sorpresa y molestia” por las exigencias de dirigentes del PP que “al menos deberían pedir perdón” por la prórroga decidida por el Gobierno de Aznar.

Preguntados sobre si sería más caro mantener las bonificaciones o ahondar en ellas respecto a ejecutar un rescate, el secretario de Estado señala que habría analizar los números y compara la decisión con la amortización de una hipoteca.

Mientras, el Gobierno del Principado lidera una movilización ciudadana el viernes 17 de octubre en Oviedo para mostrar la demanda unánime desde Asturias. Es una de las conclusiones de un manifiesto unánime de los integrantes de la llamada Alianza por las Infraestructuras que lidera el ejecutivo autonómico y que incide en tomar todas las decisiones posibles en el ámbito jurídico y político para conseguir el fin del peaje, incluida la nulidad de la prórroga.