Tras conocerse en un baile y jurarse amor eterno en secreto, los jóvenes se casan con la ayuda de Fray Lorenzo. Pero la muerte de Tebaldo, primo de Julieta, a manos de Romeo desencadena la tragedia: él es desterrado y un malentendido en torno a un filtro de sueño lleva a los amantes a morir juntos en la tumba. La obra se estrenó el 27 de abril de 1867 en el Théâtre Lyrique de París, con gran éxito de público y crítica.

"Roméo et Juliette" es una de las cumbres del romanticismo francés y una de las partituras más refinadas de Gounod. El compositor combina el dramatismo del texto shakesperiano con una sensualidad melódica muy francesa, especialmente evidente en los cinco dúos de amor que marcan la evolución de la pareja. La ópera destaca por su elegancia orquestal, la pureza vocal de Julieta y la nobleza lírica de Romeo. Más que una tragedia política o familiar, Gounod la convierte en una exaltación del amor ideal, donde la música trasciende la muerte para alcanzar una belleza espiritual.

En nuestro podcast hemos tenido el placer de conversar con Giorgia Guerra, la directora de escena de esta producción, e Ismael Jordi, que da vida a Romeo. Los dos nos han ofrecido su visión artística y escénica sobre este apasionante segundo título de la temporada operística de Oviedo.