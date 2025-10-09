CON YOLANDA VIDAL

"Roméo et Juliette"

La ópera "Roméo et Juliette" de Charles Gounod, fue compuesta entre 1865 y 1867 con libreto de Jules Barbier y Michel Carré. Y adapta fielmente el drama de Shakespeare con un lirismo apasionado y elegante. Ambientada en la Verona del Renacimiento, narra el amor imposible entre Romeo, de la familia Montesco, y Julieta, de los Capuleto. Entre los miembros de dos familias enemistadas por un odio ancestral.

Ana Fierro

Gijón |

Grabación del podcast "Aria Reservada" en el Teatro Campoamor de Oviedo

Tras conocerse en un baile y jurarse amor eterno en secreto, los jóvenes se casan con la ayuda de Fray Lorenzo. Pero la muerte de Tebaldo, primo de Julieta, a manos de Romeo desencadena la tragedia: él es desterrado y un malentendido en torno a un filtro de sueño lleva a los amantes a morir juntos en la tumba. La obra se estrenó el 27 de abril de 1867 en el Théâtre Lyrique de París, con gran éxito de público y crítica.

"Roméo et Juliette" es una de las cumbres del romanticismo francés y una de las partituras más refinadas de Gounod. El compositor combina el dramatismo del texto shakesperiano con una sensualidad melódica muy francesa, especialmente evidente en los cinco dúos de amor que marcan la evolución de la pareja. La ópera destaca por su elegancia orquestal, la pureza vocal de Julieta y la nobleza lírica de Romeo. Más que una tragedia política o familiar, Gounod la convierte en una exaltación del amor ideal, donde la música trasciende la muerte para alcanzar una belleza espiritual.

En nuestro podcast hemos tenido el placer de conversar con Giorgia Guerra, la directora de escena de esta producción, e Ismael Jordi, que da vida a Romeo. Los dos nos han ofrecido su visión artística y escénica sobre este apasionante segundo título de la temporada operística de Oviedo.

La ópera &quot;Romeo y Julieta&quot; llega a Oviedo
La ópera "Romeo y Julieta" llega a Oviedo | Ópera de Oviedo
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer