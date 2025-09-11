Su palmarés es largo. Compite en la Copa del Mundo Máster de Esquí. Tiene en la actualidad 49 años. Asegura que mientras el cuerpo aguante y el ánimo la acompañe, no dejará los esquíes. En unas semanas espera poder competir con opciones de podio. Sabe que tiene una rival austriaca a la que le va a costar mucho superar, pero peleará hasta el final.

Rocío Carbajal | Rocío Carbajal

Rocío comenzó a competir cuando tenía 7 años y tuvo después un renacimiento deportivo a los 38, cuando empezó a hacerlo en categoría máster. Diez años después sigue disfrutando de la competición casi más que cuando era niña. "Es lo mejor, lo paso muy bien".

Al mismo tiempo que se prepara para competir tiene que ganarse la vida y lo hace trabajando en un negocio en Oviedo en el que su jefa se ha convertido en una colaboradora necesaria. Le da todas las facilidades para poder completar la temporada de esquí.

Para estar en forma, con la poca nieve que hay en Asturias, tira tanto de entrenamientos en bicicleta como de sesiones por vídeo en Internet cuando llega a casa de noche. Luego, en las competiciones, aprovecha para trabajar todo lo que puede sobre la nieve.