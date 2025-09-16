La revisión del módulo de vivienda protegida llegará cuando se apruebe la ley autonómica

Vivienda protegida

El consejero de Vivienda Ovidio Zapico establece las condiciones para la revisión del módulo de la vivienda protegida, algo que viene exigiendo desde hace tiempo los empresarios del sector. El responsable de Vivienda del Principado anuncia que el jueves 25 de septiembre planteará, en el marco de la concertación social, una subida que quedará por debajo del incremento de los salarios en los dos últimos años, no el aumento de hasta el 40% que reclama CAC Asprocon, según el consejero. Además, la posterior revisión del módulo estará condicionada a que los constructores edifiquen las viviendas comprometidas. La próxima subida sólo será efectiva cuando la ley autonómica de Vivienda esté publicada en el BOPA, ha advertido el consejero de IU en el ejecutivo de Adrián Barbón.

Recordamos que la ley autonómica de Vivienda ha sido criticada contundentemente por los empresarios por intervencionista, sancionadora y porque no resolvería el problema de oferta de vivienda.

Las palabras de Zapico tuvieron lugar en comisión de la Junta General a pregunta de la diputada del PP Susana Fernández quien mostraba la diferencia ideológica de la política de vivienda porque, considera, hay que colaborar con los constructores para atender la demanda. En este sentido, la popular abogó por la colaboración público-privada.

Sedes

Vivienda del Principado empezará a negociar con los accionistas privados de la constructora Sedes cómo hacerse con todo el capital para que esa sociedad sea totalmente pública. El consejero de Vivienda Ovidio Zapico quiere que esta empresa del Principado de la que han salido 10 trabajadores sea herramienta para Vipasa o infraestructuras de la comunidad, como pasa ahora con la adecuación de escuelines. El consejero también ha señalado que la selección de un gerente para Sedes comenzará a mediados de octubre.

Todo ello es parte de la respuesta de Zapico al diputado del PP José Agustín Cuervas Mons quien acusó al consejero de no informar sobre cómo van a hacerse con las acciones de Unicaja en Sedes y le reprochó haber mentido en anteriores procesos de selección de gerente. Y como Zapico recriminó a los populares no creer en 'lo público', Mons replicó que sí creen en los servicios y las empresas públicas pero no si hay pérdidas que luego se financian con impuestos pagados por los asturianos.