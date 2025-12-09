Queipo: "los socialistas son rehenes de Izquierda Unida con presupuestos para su comodidad"

El presidente del Partido Popular de Asturias Álvaro Queipo considera que los socialistas son "rehenes" de IU y adopta decisiones en política fiscal por "comodidad para la administración, no para el administrado". Queipo niega que sus propuestas fiscales sean en favor de los privilegiados que más ingresan, como le suele reprochar el presidente del Principado Adrián Barbón. Queipo aboga por rebajas fiscales dejando educación o sanidad como servicios públicos sagrados. En cuanto a la tasa turística, cree que es una "trampa" para los alcaldes y dejarlo a la decisión de los gobiernos municipales es "cobarde".

Es partidario de un modelo mixto en la gestión de Itvasa; abre la puerta a más conciertos con residencias privadas de ancianos porque hay que hacer "todo lo posible" para evitar la lista de espera ante ejecuciones presupuestarias del 3% en esta área. En sanidad, considera un debate falso la crítica al modelo de Ayuso en Madrid dado que el Principado tiene de los porcentajes más elevados en dinero dedicado a conciertos sanitarios en los que incluye tanto entidades sin ánimo de lucro como empresas privadas. Sobre los máster gratuitos considera que es un asunto "peligroso" si se hace sin un análisis concienzudo sobre lo que supone.

De cara a las elecciones autonómicas, Queipo no cierra la puerta a una coalición electoral con Foro en Gijón a la vista del funcionamiento del gobierno conjunto en este concejo: "la coalición electoral podría ser una buena fórmula". En el caso de Oviedo, espera que el congreso del PP sea "cuanto antes". Sabe que será al empezar 2026 pero más importante que la fecha es el cómo: "con transparencia". El presidente del PP insiste en presentarse como asturianista, liberal y moderado, una moderación que quiere mantener para ser fiel a sí mismo.