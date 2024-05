Queipo (PP): "proponemos una 'aceleradora de empresas' para la ley de Proyectos Estratégicos

Leyes pendientes

El Partido Popular de Asturias pedirá la creación de una ‘aceleradora de empresas’ que revise la agilidad administrativa de los proyectos que sean considerados estratégicos. Es lo que ha señalado en Onda Cero el presidente del PP de Asturias. Álvaro Queipo considera que la ley, pedida desde hace tiempo “de la manos de los empresarios, no por iniciativa del Gobierno”, llega “tarde”. Su vocación es la de llegar a un acuerdo para “mejorar” con algunas modificaciones. Inspirándose en la experiencia de la Comunidad de Madrid, plantea un grupo de trabajo que vigile la celeridad en tramitar una inversión declarada como estratégica. “Sería el ‘tío de la vara’ que persigue a la administración, un ente que persiga a las estructuras del Gobierno para que cualquier proyecto vaya con trámites más rápidos sin perder garantías medioambiental, laboral o normativa”. Queipo quiere que “todos los casos posibles” entren la categoría de ‘proyectos estratégicos’ por lo que plantea incluso rebajar a 2 o 3 millones de euros el mínimo para las iniciativas empresariales en concejos en riesgo de despoblación dentro de la ley de Proyectos Estratégicos.

El presidente del PP confirma que votarán a favor a la ley de Escuelas Infantiles aunque lamenta que la consejera de Educación tratase con “escaso cariño” y tratase de manera “insuficiente” a las guarderías privadas al rechazar conciertos con estos centros que quedan “desprotegidos”. El popular se queda con el elemento “positivo” de que el Principado se encargue de una competencia que era impropia de los Ayuntamientos.

Una norma en la que hay reservas es la ley de Viviendas Turísticas. Quiere escuchar al Gobierno en la Junta porque quiere ver cómo puede afectar a los propietarios. “No pueden quedar flecos en las garantías para los propietarios, no tenemos posición marcada”.

Barbón y la crispación

El PP ya apoyado la ley de Montes o la de Impulso Demográfico esta legislatura lo que, puntualiza Queipo, desacredita el discurso del presidente del Principado Adrián Barbón en el sentido que el PP crispa la política asturiana. “Sigue el guion de crispación que le marcan desde Ferraz, está obedeciendo a lo que dice Pedro Sánchez e impregna un tufillo que no interesa a Asturias”.

Queipo ironiza sobre las declaraciones de Barbón en las que señala que las encuestas tienen en cuenta el factor personal que él representa a la hora de presentarse antes las urnas. “No confío en personalismos” dice Queipo. “Si Barbón es presidente de Gobierno es porque son muchos los alcaldes del PSOE los que han trabajado para que sea presidente. Tiene un problema de humildad”, concluye el presidente del PP.

Respecto a la oficialidad del asturiano, Queipo insiste en el rechazo del PP porque supondría obligatoriedad. Acusa a Barbón de “intentar engañar” porque el presidente sabe que no hay mayoría suficiente y “como no va a salir adelante, no se va poder comprobar que está engañando”. El asturiano, un valor para todos, “no puede ser arma arrojadiza para repartir títulos de asturianía”.

Al responsable popular le llama la atención que la FSA haya llamado a sus alcaldes para que no le reciban, como sí ha ocurrido con regidores de Siero o Santo Adriano entre otros. Le parece conveniente esos encuentros para, si hace falta, llevar sus demandas a la Junta General. En el caso de Gijón, Queipo señala que ve “cada poco tiempo” a la alcaldesa Carmen Moriyón: “me reuniré encantado cuando ella pueda”.