La Federación Socialista Asturiana ha reaccionado ante la posición del PP de Asturias, por boca del número dos de Teresa Mallada, Álvaro Queipo, de justificar la vacunación de una concejala del PP en Cangas de Onís sin dar las convenientes explicaciones ante la ciudadanía del municipio, del Oriente asturiano y del conjunto de la comunidad.

La secretaria de Organización de la FSA-PSOE, Gimena Llamedo, ha respondido al número dos del PP: “La ciudadanía mira con decepción que haya cargos institucionales, como pueden ser alcaldes o concejales, que se vacunan cuando no es su turno. La sensación que se respira en la calle es de hartazgo y más cuando en vez de reaccionar con contundencia ante dicha situación, los partidos optan por respaldar esa forma de actuar. El PP de Asturias, en vez de dar explicaciones, da excusas. Y eso es malo para la política y para la democracia”.

La FSA-PSOE muestra su sorpresa ante el hecho de que el PP reaccione diciendo que quien actuó mal fue la FSA-PSOE y no el PP, después de que la FSA-PSOE suspendiese temporalmente de militancia a una de sus concejalas.

Gimena Llamedo añadió: “Lo hicimos una vez y lo haremos tantas veces como sea necesario. Los partidos tenemos que ser ejemplares y transparentes, y nosotros efectivamente suspendimos cautelarmente de militancia a nuestra concejala en Castrillón y no se la readmitió hasta que el Servicio de Salud del Principado de Asturias validó que la vacunación se hizo no por ser concejala sino por ser trabajadora sanitaria. El PP de Asturias, el mismo que por boca de Teresa Mallada decía que no se podía dejar colar a jetas en la vacunación, ha demostrado que lo que pide para los demás, no lo hace cuando le corresponde actuar”.

“Es evidente que el PP tiene una doble vara de medir y eso le resta credibilidad ante la sociedad asturiana, que reclama explicaciones, no excusas. Teresa Mallada sabrá por qué consiente lo que está sucediendo, pero sin duda no está a la altura de la situación. El PP de Asturias debería dejar de dar vueltas y debería pedir a su concejala que acredite si se vacunó como usuaria de la residencia o como trabajadora, porque no hay más opciones. El silencio de Teresa Mallada resulta atronador”, remarcó Llamedo.

Por último, la secretaria de Organización contrapuso la actitud y respuesta del PP de Asturias con la actuación del PP gallego en un caso similar: “Ya que los dirigentes del PP asturiano van a Galicia, teóricamente a buscar la inspiración que aquí parece faltarles, es una lástima que no aprovechen esos viajes. Por poner un ejemplo, el PP de Galicia abrió un expediente y suspendió cautelarmente de militancia a la alcaldesa de Boimorto, en A Coruña, por vacunarse cuando no era su turno en una residencia municipal”, indicó.