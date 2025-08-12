MONTAÑISMO

Prohibido temporalmente el tránsito por la ruta del Cares

Se debe a un incendio cercano y por razones de seguridad

ondacero.es

Oviedo |

Un alto en el camino
Carmen Martínez Torrón, nos lleva por una de las rutas más populares de España: la Ruta del Cares. | Superkarmen

La ruta del Cares (PR-PNPE 3), uno de los senderos más emblemáticos y transitados del Parque Nacional de los Picos de Europa, permanecerá cerrada temporalmente por motivos de seguridad, debido al alto riesgo de desprendimientos provocado por un reciente incendio forestal en la zona.

El acceso a la ruta ha quedado prohibido hasta nuevo aviso y la reapertura se comunicará una vez que las condiciones sean seguras, según ha informado este martes el Gobierno del Principado a través de la Red Natural de Asturias. Recuerdan que la seguridad de los visitantes es prioritaria y se agradece la comprensión y colaboración de quienes tenían previsto recorrer este itinerario

