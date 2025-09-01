El Principado tiene garantías de DuPont para mantener empleo de Nomex en Asturias

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, se ha referido este lunes a la decisión empresarial de DuPont de vender su negocio en Asturias, señalando que el Gobierno asturiano mantiene la interlocución con la empresa y ha recibido garantías sobre el mantenimiento del empleo.

En ese sentido, ha remarcado a los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de Gobierno de este lunes, que la operación se produce en un contexto de movimientos habituales entre grandes multinacionales respaldadas por fondos de inversión y ha recordado que experiencias anteriores de empresas que han surgido en Asturias como resultado de la segregación de líneas de negocios, como ocurrió con Chemours o IFF-, demostraron la viabilidad y consolidación de las nuevas entidades.

"Estamos vigilantes con el empleo, pero también atentos a posibles oportunidades de inversión que puedan surgir en torno a estas líneas de negocio", ha apuntado. Asimismo, ha destacado que la fibra que se produce en esta planta "es inflamable y clave para sectores industriales del futuro", por lo que Asturias puede seguir siendo "un territorio estratégico" en esta materia.

Finalmente, al ser preguntado por la capacidad del mercado laboral asturiano para dar respuesta a la creciente demanda de empleo cualificado, el consejero ha subrayado que la evolución del empleo en Asturias en los últimos seis años, pandemia incluida, ha sido positiva. "Contamos con los datos oficiales que reflejan esa mejora", ha concluido.