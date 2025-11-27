El Principado retira casi un centenar de anuncios ilegales de pisos vacacionales el último año

El Gobierno de Asturias ha multiplicado por cuatro el número de inspecciones y por diez las actuaciones específicas sobre viviendas de uso turístico (VUT) en dos años. En el último, se han retirado casi un centenar de anuncios ilegales de pisos vacacionales.

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, ha explicado este jueves en la Junta General que este avance "responde al refuerzo del Servicio de Inspección y Disciplina Turística, al incremento de actuaciones de oficio y a la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas". El objetivo es "blindar la calidad de Asturias como destino y garantizar que el crecimiento turístico sea compatible con la vida en los concejos y en los barrios".

Después de que en el transcurso de la comisión de Presidencia existiera cierta discrepancia entre los datos proporcionados por el Ejecutivo en una solicitud de información del PP y los ofrecidos hoy por Gimena Llamedo, la vicepresidenta se comprometió a revisar con el servicio las cifras para ver dónde está el error.

Llamedo ha confirmado que las inspecciones han pasado de 1.230 en 2023 a 3.366 en 2024, hasta alcanzar las 4.957 en lo que va de año. El incremento es especialmente significativo en las viviendas de uso turístico, que han pasado de 248 inspecciones en 2023 a 1.825 en 2024 y a 2.622 en este ejercicio.

También se ha registrado un aumento en los expedientes sancionadores: de 552 en 2023 a 646 este año, con un crecimiento notable en los relacionados con las VUT y viviendas vacacionales (de 62 expedientes en 2023 a 253 en 2025).

Por primera vez, el Principado ha actuado frente a la publicidad ilegal de alojamientos en plataformas digitales. En lo que va de año, se ha solicitado la retirada de 151 anuncios irregulares en Airbnb y Booking, de los que 89 ya han sido eliminados.

Para ello, entre 2024 y 2025, el Ejecutivo autonómico ha creado tres nuevos puestos de inspección y disciplina, ha sumado otro puesto administrativo y ha reorganizado servicios para adscribir a once profesionales más del área de ordenación, hasta alcanzar 16 personas destinadas al control y disciplina turística.

Además, la Dirección General de Estrategia Digital ha desarrollado una herramienta que permite rastrear anuncios online, identificar alojamientos no inscritos en el registro y planificar inspecciones con mayor precisión.

Durante su comparecencia, Llamedo también ha informado sobre el estado del decreto modificativo del Decreto 48/2016, que regula las viviendas vacacionales y las viviendas de uso turístico. El trámite de información pública ha permitido "mejorar el texto" y constatar que la mayoría de alegaciones "se concentran en unos pocos artículos".