El Principado cree que es el momento de que Arcelor electrifique también Avilés

El Gobierno de Asturias considera que las medidas de apoyo al acero europeo "facilitarán la electrificación de las acerías de ArcelorMittal en Asturias". El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, ha destacado que la propuesta de la Comisión Europea va en línea con los planteamientos del Principado y el dictamen aprobado por el Comité de las Regiones. En una nota de prensa, el Ejecutivo ha indicado que las medidas propuestas por la Comisión Europea "van en la dirección correcta" y supondrán un "fuerte apoyo" para la continuidad de la producción de acero en España y Europea, y de manera particular en Asturias.

Sánchez ha recordado que el paquete de medidas anunciado por la CE contempla un nuevo sistema de cuotas arancelarias y cuotas por producto y por país, con penalizaciones de hasta el 50% para las importaciones de acero extracomunitario. Según el consejero esta medida, junto los cambios esperados en el Mecanismo de ajuste en frontera por Carbono (CBAM), puede ser un factor que contribuya "de manera decisiva" a despejar las dudas sobre las inversiones de ArcelorMittal en la descarbonización de las instalaciones asturianas.

"Se trata de una noticia muy positiva y va en la buena dirección de tener esa noticia sobre la electrificación de las acerías de ArcelorMittal más pronto que tarde", ha subrayado.

Por otro lado, Sánchez ha recordado que las medidas planteadas por Bruselas para proteger la producción del acero comunitario coinciden con los planteamientos trasladados por el Gobierno de Asturias a la Comisión Europea y con las propuestas aprobadas recientemente por el Comité de las Regiones a propuesta del Principado.