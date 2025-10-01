Principado y Ayuntamiento de Oviedo discrepan sobre la ronda Norte y el enlace de La Corredoria

Cooperación en la obras de la rotonda de Pando

Las obras de mejora de la glorieta Luis Oliver, la rotonda de acceso de Oviedo de la autovía autonómica ASII, comenzarán en una semana. Gracias a un convenio del Principado y el Ayuntamiento ovetense, la comunidad se encargará de abrir un ramal de acceso directo hacia la calle Ernesto Winter desde la autovía y sin entrar en la glorieta, todo por valor de 4 millones de euros. El Ayuntamiento por su parte se encargará de hacer otro ramal desde Ernesto Winter hacia Jesús Saenz de Miera evitando también la rotonda de Pando. Todo ello supone aumentar el número de carriles y ensanchar un pequeño viaducto bajo las vías del tren. La rotonda tiene momentos diarios de saturación con el paso diario de cerca de 40.000 vehículos de media. Esta obra debería terminar en los primeros meses de 2027, dado que tiene un plazo de ejecución de 18 meses.

Por otro lado, también se ha presentado la pasarela de conexión de las estaciones de tren y bus que supondrá construir un elevador. Todo ello por valor superior a 2 millones y un plazo de ejecución de 10 meses. El presidente del Principado Adrián Barbón indica que, sumados intercambiadores de transporte público, todos los compromisos de infraestructuras de comunicación en Oviedo se están llevando a cabo y habrá más en próximos presupuestos, ha dicho. Barbón enviaba un afectuoso saludo al alcalde de Oviedo Alfredo Canteli que no pudo acudir a la zona por una afección en la vista.

Discrepancias

El concejal de Proyectos Estratégicos de Oviedo Ignacio Cuesta señala que la actuación servirá para mejorar la movilidad por la zona de la rotonda. Los técnicos ya están trabajando en el proyecto y empezar las obras cuando acabe el Principado. Cuesta puntualiza que esa actuación no elimina la necesidad de la ronda Norte sin afección al Naranco con un punto de conexión de la ASII en Cuyences, un túnel hasta La Florida y otra galería en La Lloral y San Claudio. “Así se resolvería la circunvalación de la zona oeste de Oviedo”. Sobre la Ronda Norte, el consejero de Movilidad Alejandro Calvo puntualiza que no genera unanimidad. “Tiene afecciones de todo tipo que haría inviable la propuesta municipal” en materia de medioambiente y protección de los monumentos prerrománicos”.

No es el único motivo de discrepancia entre Ayuntamiento de Oviedo y Prinicipado de Asturias. También lo hay por el enlace cerrado de La Corredoria y ASII aunque insisten en que quieren colaborar para atender las demandas vecinales de recuperar esa conexión.

La responsabilidad exclusiva y excluyente es del Principado. “En su momento cerró el enlace de forma unilateral y sin comunicarlo al Ayuntamiento”. Cuesta recuerda que el alcalde y él mismo pidieron la reapertura de esa conexión y en cinco ocasiones se rechazó por motivos técnicos, “si las circunstancias han cambiado es el Principado quien debe proceder a la reapertura”. El Ayuntamiento requirió la reapertura al Principado ya en enero y abril. El edil respalda las peticiones vecinales. “Hay que hacer lo mismo, colaborar” como en otras actuaciones en las que el Principado tiene responsabilidad.

Dicho esto, el consejero de Movilidad Alejandro Calvo indica que “el vial de acceso a la autovía autonómica es de titularidad del Ayuntamiento de Oviedo” de forma que el Principado “tiene que autorizar pero quien tiene que proponer que el proyecto sea viable es el Ayuntamiento”. Y para ello hay que tener en cuenta una dificultad técnica por la pendiente del vial y la curva de 90º: “no puede de ser entrada y salida de la glorieta sobre la autovía, sólo puede ser de entrada o salida, no es posible doble sentido”. Y como es del Ayuntamiento “es el Ayuntamiento quien la tiene que licitar y acometer”.