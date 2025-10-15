El Principado autoriza las dos primeras universidades privadas

Dos universidades privadas

El Principado abre la puerta a la implantación de universidades privadas. El Consejo de Gobierno autoriza el establecimiento de centros adscritos a sendas universidades con sede central en Madrid. Por un lado, la Universidad Alfonso X el Sabio que quiere ubicarse en Oviedo en un plazo de cinco años con grados de Enfermería, Medicina, Odontología y Farmacia y probablemente con cinco máster. Por otro lado, la Universidad Nebrija en Avilés con Enfermería. El consejero de Ciencia Borja Sánchez resalta que analizarán requisitos de ratios de personal docente e investigador, infraestructura, dotaciones y labor universitaria siempre desde la legalidad y la calidad de los estudios.

Sobre Nebrija, que ya tiene estudios de español para extranjeros, la alcaldesa de Avilés Marivi Monteserín señala que por fin la ciudad se puede calificar de “universitaria y señala que los nuevos estudios son complementarios la de la Universidad de Oviedo además de útiles para facilitar el incremento de la oferta en personal de enfermería. Sobre la Universidad Europea en Gijón, dado que sería de nueva creación y no adscrita a otro centro, hace falta una ley autonómica que tenga en cuenta la última modificación regulatoria estatal, puntualiza el consejero de universidades.

A renglón seguido, Borja Sánchez ha querido enfatizar que el Gobierno del Principado apuesta por la Universidad de Oviedo con dos líneas: el vigente plan de financiación plurianual que se ejecuta por encima de lo previsto y puede prorrogarse hasta 2031; y con la matrícula gratuita para todo el Grado que, atención, no costaría ni 7 millones como había dicho el gobierno o 13 según el rector, sino 5 millones.

Sobre la posición del socio de gobierno, Izquierda Unida, de que la gratuidad total se limite en función de la renta familiar, el consejero de Hacienda Guillermo Peláez, lo descarta.

Rechazo del consejero de IU

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico (IU), ha mostrado en la tarde de este martes, en la celebración del Consejo de Gobierno, su "frontal oposición" a la implantación de universidades privadas en Asturias. En opinión de Zapico, la aprobación por parte del Gobierno autonómico de los decretos por los que se autoriza la adscripción de los dos primeros centros privados en el Principado es una "pésima noticia" para lo público.

Para Zapico, esta decisión demuestra que se carece de una estrategia para la universidad pública asturiana, "que a la larga verá devaluada su calidad ante la lógica del mercado", Así, ha señalado que este martes es un "gran día para los lobbies que actúan presionando para que lo público ceda a favor de los intereses privados que representan".

Asimismo, ha agregado que para la formación que representa, Izquierda Unida-Convocatoria por Asturies, resulta "incomprensible" que mientras que desde el gobierno central se ha puesto coto a estos "chiringuitos universitarios" con la aprobación de nuevo real decreto sobre universidades, el Ejecutivo asturiano haya acelerado los trámites con el objetivo de dar luz verde a estos proyectos antes de la publicación de dicho decreto. "¿Cómo es posible que no haya una defensa férrea desde Asturias de este decreto?" se pregunta Zapico.