Princesa Leonor: "la mejor manera de progresar pasa por el entusiasmo por conocer"

Mensaje los jóvenes

A punto de cumplir 17 años, la Princesa de Asturias ha querido reforzar un mensaje hacia la juventud tomando a los premiados como referencia. Cada glosa de los galardonados ha comenzado con un "Me importa". Por ejemplo, "me importa y me preocupa mucho que un deportista no pueda entrenar y progresar en su carrera porque se ha visto obligado a huir de su país", en referencia el Equipo Olímpico de Refugiados, premio Princesa de Asturias de los Deportes. "Los jóvenes somos conscientes de que la situación actual no es fácil, de que el mundo ha cambiado y sigue cambiando y de que la mejor manera de progresar pasa por mantener el entusiasmo por conocer, equiparnos con responsabilidad y capacidad de esfuerzo". Leonor señala que "escuchar, admirar y reconocer la excelencia de nuestros premiados nos hace sentir que las cosas siempre pueden cambiar para bien".

Cuarto discurso

Leonor ha ofrecido su cuarto discurso y segundo en condiciones normales en el Campoamor. Le escuchaban con atención no solo los presentes sino sus padres y hermanas con quien ha mantenido la habitual relación de complicidad con frecuentes sonrisas y breves comentarios a lo que estaba sucediendo. Una incógnita es cuándo vendrá en solitario a los premios. En la Fundación Princesa señalan que serán sus padres los que decidan. Lo cierto es que quien mantiene una costumbre sin falla es la Reina Doña Sofía, un año más presente en el Palco Real del teatro ovetense.