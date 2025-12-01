Los presupuestos del Principado 2026 rozarán los 7.000 millones con una subida de casi el 5%

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado el proyecto de presupuestos por 6.993 euros millones lo que supone un aumento del 4,9% y eso que el crecimiento económico previsto para el año que viene será del 1,7%, cinco décimas que el previsto para este 2025. El proyecto ya ha comenzado su tramitación parlamentaria con la garantía de que saldrá adelante, un ejercicio más, con el apoyo de la mayoría de diputados de izquierda en la Junta General del Principado, 23 de 45 diputados.

En materia fiscal, las nuevas deducciones y la reforma del Renta y Transmisiones Patrimoniales suponen un ahorro tributario global cercano a 130 millones. Como novedad en el presupuesto, aumenta la deducción por primer hijo de 500 a 600 euros o la conocida esta mañana para los cerca de 12.000 asturianos con celiaquía por valor de 100 euros.

Se cambia el índice que considera un concejo como ‘en riesgo de despoblación’ lo que supone que habrá municipios que entrarán en esa categoría y otros saldrán, lo que tiene consecuencias en la fiscalidad local.

Hay un nuevo tributo cuya implantación queda a decisión de cada ayuntamiento: tasa turística. La diputada Covadonga Tomé tiene el compromiso del ejecutivo de Barbón de hacerlo realidad antes del verano pero será voluntario según lo que decida cada consistorio. El Principado sólo pone el marco legal.

En materia de servicios públicos, uno de cada 4 euros del Servicio de Salud será para Atención Primaria con previsión de 120 médicos más. La salud mental y la reducción de listas de espera serán otras prioridades.

Como novedad, se incluirán tratamientos bucodentales a usuarios de residencias y mayores de 70 años. En tanto en cuanto se extiende esta atención, se dedicarán 2 millones en ayudas directas para ciertos tratamientos odontológicos.

En educación, se prevén 30 millones movilizados por los acuerdos que terminaron con las protestas y huelgas de educación pública y concertada así como la asunción de las educadoras de la red de escuelas infantiles. En la Universidad, el consejero confirma que los másteres oficiales serán gratuitos, una medida que exigió la diputada Tomé, y que se aplicará en función de la renta.

En vivienda se prevé añadir la licitación de 500 viviendas públicas a las 1.000 ya anunciadas. En materia de inversión productiva en infraestructuras, turismo o digitalización, se prevé mantener en 1.081 millones pese a la caída de 80 millones del Mecanismo Europeo de Recuperación, pero compensado con 44 más de fondos de Transición Justa.

Prevención de incendios tendrá un refuerzo de 10 millones de los que cinco serán para que los concejos de menos de 50.000 habitantes tengan al menos 30.000 euros para obras de prevención de núcleos de población. Peláez ponía como ejemplo a Cangas del Narcea, que tendría 200.000 euros.

Para recapitular, el consejero de Hacienda y Fondos Europeos Guillermo Peláez cree que este presupuesto atiende las “demandas reales” de Asturias y es “fruto del diálogo”.

El portavoz del Gobierno insiste en reprochar al PP que no quisiese negociar, reproche recíproco por parte de los populares. Además, Peláez reitera la invitación al diputado de Foro a que haga propuestas que puedan entrar en las cuentas del año que viene.