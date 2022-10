La princesa Leonor hace hincapié en la difícil situación de los jóvenes y los anima a "mantener el entusiasmo" y esforzarse

La princesa Leonor ha asegurado en la gala de los Premios Princesa de Asturias 2022 que descubrir la obra de los premiados le ayuda a entender mejor el mundo que nos rodea. "Su labor me empuja, a todos en realidad, a seguir aprendiendo" ha dicho.

"Me siento muy feliz por volver a Asturias un año más para la entrega de estos Premios que demuestran que el trabajo excelente, el esfuerzo constante y el sentido de la responsabilidad tienen grandes resultados". Así ha arrancado su discurso.

Su trabajo, sus esfuerzos, miran al futuro e influyen en el presente

Ha querido recordar que en unos días cumple 17 años. "Y les aseguro que descubrir la obra de nuestros premiados me ayuda a entender mejor el mundo que nos rodea. Su labor me empuja, a todos en realidad, a seguir aprendiendo. He leído sobre cada uno de ellos y me impresiona todo lo que han conseguido. Me importa y me interesa, porque sé que su trabajo, sus esfuerzos, miran al futuro e influyen en el presente" ha afirmado.

"Los jóvenes somos conscientes de que la situación actual no es fácil"

La Princesa Leonor ha querido dejar claro que los jóvenes son conscientes de que la situación actual no es fácil, de que el mundo ha cambiado y sigue cambiando y de que la mejor manera de progresar pasa por mantener el entusiasmo por conocer, equiparnos con responsabilidad y capacidad de esfuerzo, aprender de los que saben, de quienes hacen lo suyo de manera impecable, a menudo en silencio.

Las cosas siempre pueden cambiar para bien

"Por eso, en días como hoy, escuchar, admirar y reconocer la excelencia de nuestros premiados nos hace sentir que las cosas siempre pueden cambiar para bien" ha concluido.