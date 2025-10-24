Princesa Leonor: "La convivencia no es fácil, pero es el único camino para lograr el progreso compartido"

Este viernes se han entregado en Oviedo los Premios Princesa de Asturias en una tradicional ceremonia a la que han acudido multitud de autoridades, entre ellas, como no podía ser de otra manera, los Reyes Felipe VI y Letizia, la Princesa de Asturias, su hermana la Infanta Sofía y la reina Sofía.

En la edición de este año, la Fundación Princesa de Asturias ha distinguido a Byung-Chul Han con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades; Eduardo Mendoza, con el Premio Princesa de Asturias de las Letras; Douglas Massey, con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales; Graciela Iturbide, con el Premio Princesa de Asturias de las Artes; Serena Williams, con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes; Museo Nacional de Antropología de México, con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia; Mary-Claire King, con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica; y Mario Draghi, con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional.

Después de que uno a uno hayan ido recogiendo sus reconocimientos y algunos hayan pronunciado sus discursos, ha llegado el turno de escuchar a la Princesa de Asturias, que ha optado este año por dedicar "una carta a cada premiado".

"Lo hago porque, aun siendo de la generación Z, e hija de una de la X y de un Boomer, tengo la sensación de una carta permite pararse, profundizar y pensar más", ha bromeado la Princesa.

Después de dedicar estas palabras a cada uno de los premiados, la Princesa ha llamado a "recordar lo que significa tratar bien al prójimo, salir de la trinchera, sacudirnos el miedo, unirnos para hacer las cosas mejor" y ha pedido volver "al respeto por quienes piensan diferentes, por quienes son diferentes".

"La convivencia no es fácil, pero es el único camino para lograr el progreso compartido", ha destacado la Princesa de Asturias que ha sido este año la encargada de clausurar la ceremonia en un claro guiño del rey Felipe VI en cederle el protagonismo a su hija.

También ha llamado a "volver a lo esencial, a lo básico", poniendo en valor el respeto y el trabajo de "nuestras maestras y maestros", y ha hecho un guiño "a los jóvenes que pelean para formarse, encontrar un trabajo, para tener un hogar" y "a las personas mayores que viven solas, a nuestros niños y niñas en riesgo de pobreza".

"Tiene sentido cuidar y defender los valores que, como españoles y europeos, en realidad como ciudadanos de cualquier lugar, nos definen y nos guían. Confiar en ellos es confiar en la libertad frente al miedo, en la justicia frente a la arbitrariedad, en la democracia frente a la intolerancia, en el Estado social de derecho frente al abuso del poder, en los derechos humanos frente a la indiferencia", ha sentenciado.

Una carta a cada premiado

Ha comenzado valorando el papel de Mario Draghi como presidente del Banco Central Europeo durante la crisis económica de 2012. "No solo calmó los mercados, sino que fue un acto de confianza en el proyecto europeo en uno de sus momentos más frágiles", ha dicho sobre el italiano.

"Nadie podría entender hoy el tenis sin ti", ha dicho la Princesa sobre Serena Williams, una tenista que "nos ha demostrado que la grandeza no está en ganar siempre, sino en la capacidad de levantarse, aprender y seguir adelante". También ha destacado su relación con su hermana, Venus, afirmando que "las hermanas cómplices son nuestras grandes compañeras de viaje".

Ha valorado el trabajo de la profesora Mary-Claire King para lograr "la identificación de una región cromosómica humana que albergaba un gen cuyas mutaciones predisponen al cáncer de mama y de ovario". También ha destacado su "compromiso social" para contribuir a que "los nietos de los desaparecidos por la represión de la dictadura argentina hayan podido reunirse con sus familias".

La Princesa ha reconocido también a los representantes del Museo Nacional de Antropología de México, que celebra su 60 aniversario. "Proyectáis con vigor la fuerza de un pueblo que se mira a sí mismo con orgullo y que muestra al mundo su generosidad para compartir vuestra gran historia en un ejercicio de concordia", ha destacado.

Sobre Graciela Iturbide, la princesa ha destacado que es "una artista que ha plasmado la fuerza de las mujeres" y "una fotógrafa sin prisa, con vocación de escritora, estudiosa del cine y gran lectora". "Ojalá que mis colegas de generación se detengan sin prisa a mirar sus fotografías", ha valorado.

Del profesor Massey ha dicho que "ha roto las narrativas simplistas y ha formulado políticas migratorias basadas en datos y no en desinformación" y ha valorado que "desde el rigor académico ha contribuido a rehumanizar la mirada hacia los migrantes".

De Eduardo Mendoza ha dicho que su obra "es necesaria" y que "sirve para comprender más, para aparcar el scroll infinito y permitir que la lectura profunda de tus libros nos lleve a hacer inferencias y deducciones".