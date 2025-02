Premio Luz Verde 2024 de Onda Cero Asturias para Kikiricoop

La cooperativa de Cabranes Kikiricoop recibe el primer Premio Luz Verde de Onda Cero Asturias dentro de la acción de Atresmedia Radio 'Luz Verde. Onda Cero escucha al clima'. En un acto celebrado en el Palacio de Revillagigedo de Gijón, conocimos las razones por las que esta entidad formada por gente joven que quiere apostar por el campo fue reconocido por el jurado.

En entrevista con Enrique Carballeira, el representante de Kikiricoop Sergio de la Hoz quien recordaba los orígenes: “en primer lugar, es una solución de autoempleo, no teníamos trabajo, ya vivíamos en el medio rural y sobe todo había dos personas que veníamos del mundo alimentario. Teníamos la idea de vender un producto como ‘Asturcilla’ para vender en tienda, con leche y avellana local, y un servicio de catering con productos a poder ser locales, ecológicos y de temporada”. Uno de los retos es atender la carga administrativa porque "para hacer esas gestiones tienes que dejar tu trabajo. Esta parte, aunque te ofrecen subvenciones y demás, para proyectos pequeños es complicado”. Con tono de broma pero con intención de describir la realidad, De la Hoz describía cómo conciliaban: “Que a nadie se le ocurra tener hijos y poner una empresa, es una cosa loquísima. Pero era necesario tener cuidador y por eso una persona socia se encargaba de todos los niños para que el resto trabajase. Formaba parte de su remuneración”. El portavoz de la cooperativa agradeció el trabajo del vivero de empresas de Cabranes. El alcalde cabraniego Gerardo Fernández estaba presente en este acto.

La alcaldesa de Gijón Carmen Moriyón “quiero agradecer a Atresmedia que esta primera entrega del premio Luz Verde sea en nuestra ciudad y no en otra. El futuro es verde pero también azul. Y es que la apuesta por la ciudad no se queda en palabras sino en proyecto transformadores fruto de la innovación en el territorio como Naval Azul y la ampliación del Parque Científico que han pasado de ideas a tangibles”. 'Luz Verde' es una iniciativa social y ambiental de Atresmedia Radio. La directora de Contenidos Virginia Vides señala que es algo que "empieza por nosotros mismos, cambiamos rutinas y realidades medibles que presentaremos cada año. Y también con contenidos y mensajes que ayuden a sensibilizar sobre necesidad de cuidar el planeta y sobre todo inspirar soluciones. Es un enfoque positivo, no un mensaje de denuncia, sino acciones que sirvan de ejemplo”. Por su parte, la gerente de Cogersa Paz Orviz, miembro del jurado, señala que Kikiricoop representa "una serie de valores porque la política ambiental, cuando encuentra un nicho de sensibilidad, suele maridar muy bien con políticas sociales, compromiso cívico y arraigo en el territorio”.

Kikiricoop recibió una radio de cerámica y un terrario como símbolo del premio así como una dotación de 2.000 euros que donó, a partes iguales, para Asturias Acoge y L'arcu la Vieya.

Asturias estrena los premios territoriales de Luz Verde que llegará a tener una edición nacional. Los miembros del jurado fueron la entonces consejera de Transición Ecológica Nieves Roqueñí, la gerente de Cogersa Paz Orviz, la directora de la Fundación Caja Rural de Asturias Eva Pando y Ramón Díaz como director de Comunicación de Coca-Cola Europacific Partners en el Área Norte. Todo con apoyo de la firma agroalimentaria 'El Cuco'.