Pilar Castro: "Para llegar al equilibrio, a veces tienes que ser víctima y otras, verdugo"

Pilar Castro sabe mucho sobre las ventajas de viajar en tren, lo que supone tener un ángel de la guarda y lo importante que es evitar a la gente de mala calidad.

Empezó como bailarina, en los ochenta, en el programa Aplausos, de Televisión Española. Debutó como actriz, en Historias del Kronen, en 1995 e hizo su incursión en la pequeña pantalla, un año después, en Antena 3, en la serie Este es mi barrio. Además, con su colega y amigo, Secun de la Rosa, llegó a tener su propia compañía de teatro; Cara Calva. Además de una nominación a los Goya, por Gordos, en su palmarés particular cuenta, entre otros galardones, con un premio de la Unión de Actores, por esa misma cinta, y un Premio Ondas por Furia, una serie recién estrenada.

Este viernes, se sube a las tablas del Palacio Valdés de Avilés, para protagonizar el estreno absoluto de Las amistades peligrosas, junto a Roberto Enríquez, Carmen Balagué y Ángela Cremonte, y bajo la dirección de David Serrano.