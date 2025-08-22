Pedro Sánchez llevará el pacto de Estado sobre clima a la Conferencia de Presidentes que albergará Asturias

Coordinación política desde Asturias

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez es partidario de que la Conferencia de Presidentes que tendrá lugar en Asturias tenga en cuenta políticas frente a la “emergencia climática”. “La propuesta que hace el presidente del Principado es necesaria y la Conferencia que celebremos en Asturias antes de finalizar el año debe ser una pieza importante de ese pacto de Estado contra la emergencia climática y que todos los presidentes, Ayuntamientos y diputaciones provinciales se unan a la Administración General del Estado para definir políticas de prevención, respuesta y reconstrucción cuando se producen estas calamidades”.

En su visita al Puesto de Mando Avanzado del Principado de Asturias en Degaña dentro de su recorrido por los lugares más dañados por la ola de incendios forestales en España, Sánchez ha destacado que las temperaturas de más de 40º registradas este verano en Asturias llevan a reflexionar sobre una “emergencia climática que avanza de forma asidua y con efectos más graves. Las alarmas que la ciencia ha ido señalando a responsables institucionales, empresas o sindicatos se han sobrepasado y hay que redefinir los aspectos para mitigar el cambio climático”. Hace falta una apuesta que trascienda las legislaturas

En su declaración, secundado por el presidente del Principado Adrián Barbón, la vicepresidenta de Transición Ecológica Sara Aagesen y el alcalde de Degaña Óscar Áncares, Pedro Sánchez ha transmitido la “colaboración y solidaridad” del Gobierno de España con el Principado y la ciudadanía asturiana para comprometer que el esfuerzo de reconstrucción se mantendrá cuando los fuegos y la atención mediática en la zona haya pasado.

Reconstrucción

El presidente ha pedido que los alcaldes que ayuden para tener información cuanto antes y tener dimensión adecuada de la catástrofe de cara a la declaración de Zonas de Emergencia, la antigua ‘zona catastrófica’. Sánchez ha resaltado la coordinación de medios estatales con el Principado de Asturias, la solidaridad dentro del Mecanismo Nacional de Respuesta y, en la misma línea, con países de la Unión Europea en el Mecanismo de Protección Civil con efectivos desplazados a España para combatir el fuego. En Asturias hay medios procedentes de Castilla La Mancha, Navarra y Andorra.

Antes de las palabras de Sánchez, el presidente del Principado ya había planteado que, de cara la Conferencia de Presidentes en Asturias, se aborde la necesidad de “coordinar” políticas de emergencias y abordaje de fuegos forestales. Adrián Barbón reitera el compromiso de aumentar las partidas de prevención de incendios forestales