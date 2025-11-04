MERCADO LABORAL

El paro sube en 1.400 personas en un mes

En Asturias hay 4.100 desempleados menos que hace un año

Europa Press

Oviedo |

El paro registrado en febrero baja en Asturias un 4,3% respecto a hace un año
El número de personas inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) ha aumentado un 2,77% en Asturias en el mes de octubre respecto a septiembre, hasta alcanzar la cifra de 50.889 parados, según ha informado este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En el décimo mes del año, el número de parados ha aumentado en 1.372 respecto a septiembre, pero en términos anuales ha descendido un 7,46%, con 4.100 parados menos que hace un año.

Por sexos, el número de parados hombres asciende a 20.965, mientras que 29.924 son mujeres. De todos ellos, 4.016 son menores de 25 años.

Por sectores, el mayor número de parados se encuentra en el sector servicios, con 37.645 desempleados; en el colectivo sin empleo anterior, 5.411 desempleados; 3.573 en la Industria; 3.408 en la Construcción; y 852 en la Agricultura. El sector en el que más ha aumentado el paro es en Servicios, donde hay 1.014 parados más que en septiembre. Le sigue el incremento registrado en la Industria, con 207 más, y en el colectivo sin empleo anterior, con 99 más.

Entre los extranjeros, el paro se sitúa en 5.228 personas, la mayoría en el sector Servicios, donde están dados de alta en las oficinas de empleo 3.171 extranjeros.

SUBE LA CONTRATACIÓN

En cuanto a la firma de contratos, en octubre se han suscrito 24.753, lo que implica un aumento del 3,96% respecto al mes anterior y un 1,63% más que el año pasado. Del total, 8.169 son indefinidos y 16.584 temporales. El dato acumulado de contratos en octubre asciende a 215.623 firmas. De ellos, 65.577 son indefinidos, el 30,43% del total, y 149.935 temporales, el 69,57% del total.

