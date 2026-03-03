El paro registrado baja en Asturias mientras sube en el resto de España

El número de personas inscritas en las oficinas del Servicio de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) ha descendido un 1,14% en el mes de febrero respecto a enero, en 601 personas, hasta alcanzar los 52.242 parados, según ha informado este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En términos anuales, el paro ha bajado en un 4,94% en febrero respecto al mismo mes del año pasado, con 2.715 desempleados menos. Por sexos, del total de parados, 21.671 son hombres y 30.571 mujeres, y 3.981 son menores de 25 años --2.243 hombres y 1.738 mujeres--.

Por sectores de actividad, el área donde se concentra el mayor número de parados es en el sector servicios, con 39.041 desempleados. Le sigue el colectivo sin empleo anterior, que suma 5.375 parados y la industria, con 3.626 desempleados. En la construcción los parados ascienden a 3.360 mientras que en agricultura son 840.

Los mayores descensos en el número de parados se dan en el sector servicios, con 422 parados menos que hace un mes, seguido por el descenso en la industria, con 114 parados menos, y el de la construcción, con 108 parados menos. En la agricultura ha descendido el número de desempleados en 11 personas en febrero, mientras que en el colectivo sin empleo anterior, han aumentado en 54 personas.

El paro registrado entre los extranjeros se ha situado en 5.667 personas, un 0,74% menos que hace un mes pero un 3,96% más que hace un año.

CAE LA CONTRATACIÓN

En cuanto al número de contratos firmados en el Principado de Asturias durante el mes de febrero, se han situado en 16.968, lo que implica un descenso del 5,44% en el número de firmas respecto a enero, y un aumento del 0,84% respecto a los contratos de febrero de 2025. Del total de contratos, 5.776 son indefinidos y 11.192 temporales.

En lo que va de año se han formalizado en Asturias 34.912 contratos, de los cuales 11.482 son indefinidos --el 32,89% del total-- y 23.430 temporales, el 67,11% del total.