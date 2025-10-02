Paniceres: "hay que reunir la comisión de seguimiento de infraestructuras"

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo Carlos Paniceres defiende al consejero de Movilidad en este “tono bronco” en la relación con el Ministerio de Transportes en torno al peaje del Huerna. Hay que “tender puentes y convocar la comisión de seguimiento de infraestructuras”, indica el presidente de la entidad en entrevista en La Brújula. Paniceres indica que el 13 y 14 tratarán de incidir en las instituciones comunitarias para que ejerzan su influencia sobre el último responsable para eliminar la tarifa: el gobierno central.

Sobre la autopista, Paniceres cree que las obras hacen que en realidad “no haya autopista” por lo que “las barreras deberías estar levantadas”.

Por otro lado, Paniceres pide prudencia y equilibrio ante ciertas decisiones que, como la subida del SMI y otros costes, están repercutiendo en una elevada inflación. En la entrevista hablamos de proyectos estratégicos o de la llamada 'guerra a la burocracia'