Hacen deliciosa repostería, porque ser sostenible no está reñido con el sabor y la calidad y sus especialidades no contienen Conservantes ni Aditivos.

En Panduru quieren contribuir a reducir el desperdicio alimentario, y lo hacen recuperando pan en sus recetas, pero también participando en jornadas sobre economía circular, sostenibilidad, economía social y emprendimiento.

Diseñan acciones formativas utilizando una metodología activa y participativa. Trabajan con distintos colectivos y se adaptan a sus necesidades: alumnado de primaria y secundaria, alumnado de formación para el empleo, personas en búsqueda activa de empleo, personas emprendedoras…

Ana Marcos Álvarez y Elena Fernández Suárez, son dos profesionales asturianas del ámbito social, parte activa de proyectos colectivos a la vez que emprendedoras creativas y con ganes de trabayar coles manes. Siempre quisieron emprender, de ahí que cuando llegó el confinamiento, en una de sus ‘vídeo-cervezas’ empezaron a compartir las ideas que les rondaban por la cabeza y descubrieron que. todas tenían que ver con el RE: REciclaje, la REcuperación, la REutilización.

Ahí nace Panduru: Ser conscientes de la cantidad de pan que se tira, las animó a reutilizarlo como ingrediente de repostería, inspirándose en la tradicional cultura del aprovechamiento de mujeres de anteriores generaciones, y mejorada con productos locales de calidad.

El papel que han elegido para las etiquetas de sus galletas está fabricado con un 50% de fibra fresca procedente de hierba secada al sol. Se consume menos de 1 litro de agua por tonelada de pulpa de fibra y se reduce en un 80% el consumo de energía por cada tonelada fabricada, además de prescindir totalmente de cualquier producto químico.