"Ni pan, ni leche ni papel higiénico" en centros de menores del Principado de Asturias

Ni leche, ni pan, ni papel higiénico

Cortando esponjas para aprovecharlas. Con problemas de suministros de pan, legumbres, pasta o arroz. Sin film para envolver productos y preservarlos mejor. Es el panorama que atraviesan los centros de menores del Principado que describe la presidenta del comité de Bienestar Social Élida Vázquez. El problema empezó hace dos años en centros de discapacidad y ahora está llegando a centros de menores, escuelas infantiles y guarderías que dependen de la Consejería de Derechos Sociales del Principado. "Faltó celulosa, como papel higiénico, servilletas o papel de cocina". "No hay leche, ni galletas, ni harina para hacer un bizcocho. Las meriendas son de un 'actimel' y una mandarina para paisanos de 15 años". Además, "no hay ningún tipo de quesos y hay problemas con las legumbres, el arroz y la pasta". Váquez indica que "los cocineros hacen magia e improvisan" para sacar adelante los menús. Falta incluso el papel-film necesario para preservar ciertas elaboraciones de la misma forma que no hay menaje y se utilizan elementos plásticos y ollas sin asas.

Vázquez transmite que la ley de Contratos de la Administración obliga a una "tramitación muy laboriosa y una previsión a más largo plazo por parte de las direcciones" lo que dificulta utilizar dinero de otras partidas y así las cosas "se van poniendo parches" lo que lleva a una situación "increíble" porque la realidad es que los impagos llevan a los proveedores a dejar de suministrar productos.

"Condiciones de mierda"

La diputada Covadonga Tomé hace suya la denuncia de problemas. Vázquez y Tomé señalan que el problema es que la Consejería no paga a tiempo y los proveedores, algunos desde 2023, dejan de servir porque no cobran. "La Consejería es la que dice que la falta de previsión por parte de las direcciones" lleva a esta situación "porque quiere evitar su responsabilidad". La clave para Tomé está en que "no les pagan". La diputada señala que no se puede permitir que los problemas burocráticos deriven en que "haya adolescentes viviendo en unas condiciones de mierda porque ya son difíciles sus vidas como para que la Consejería se lo ponga todavía más difícil".

Este asunto también lo ha puesto de relieve el PP en los últimos meses y el Gobierno lo ha considerado una cuestión puntual pendiente de solución.