Ziganda: "Me siento representado por el equipo"

El Real Oviedo juega el domingo en Butarque (18:15 horas) con la intención de mantener la buena línea lejos del Carlos Tartiere y la esperanza de lograr un mejor resultado que en Ipurúa. Los azules, que aún entrenarán mañana, tienen las bajas de Javi Mier (lesionado) y Jirka (con su selección), y la duda de Arribas, aunque parece que Cuco Ziganda no forzará su reaparición tras varias jornadas ausente.

El técnico navarro comentó esta mañana que "el equipo se refuerza mucho con los puntos; cuando vas dejando sensaciones buenas, minutos de mucho control y ocasiones, pero nos cuesta sacar los puntos", y cree que "llega un momento en el que piensas para dónde ir2, aunque asegura que "a mí, al margen de los puntos que tenemos, me gusta esa idea. Me siento representado por el equipo en muchos momentos". Ziganda también se refirió a la situación de Joni Montiel: "«No está participando porque no hay sitio para todos. En su posición están jugando Bastón, Obeng y Matheus algún día. Y Pombo. Otra posición es la banda derecha y ahí están jugando Viti, Sangalli y Jirka. Más por número que por otra cosa". El club valora la situación del futbolista cedido por el Rayo Vallecano que podría marcharse en el mercado de invierno. En este sentido el técnico comentó que "cada seis meses se abre una ventana en la que todo el mundo podemos decidir si queremos seguir o no".

Ziganda también se refirió al Leganés: "Todos sabemos la plantilla que tiene el Leganés, está hecha para un objetivo claro, como otros 15 equipos de la categoría. Por calidad y cantidad de jugadores todos pensábamos que iba a estar más arriba, pero todavía queda mucho. Con el cambio de entrenador han conseguido un empate y una victoria. Estuve viendo al Leganés en otros partidos y el que viese el de Almería u otros de casa ha tenido multitud de ocasiones. Igual les penalizaron las áreas y a partir de ahí les costó sacar resultados. Lo más importante, más que el Leganés, será cómo salgamos nosotros".

El partido será dirigido por el gallego Iglesias Villanueva, y en el VAR estará el vasco Vicandi Garrido.

