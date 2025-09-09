REAL OVIEDO

A la venta las entradas para ver al Barcelona

El Real Oviedo ha puesto en marcha la venta de localidades para el encuentro de la sexta jornada de LALIGA EA Sports, que se disputará en el estadio Carlos Tartiere frente al FC Barcelona el jueves 25 de septiembre a las 21.30 horas.

Chisco García

Oviedo |

Durante las primeras 48 horas, la compra estará limitada a los aficionados que cuenten con el carné oviedista, a través de la web oficial entradas.realoviedo.es. Si, tras este periodo, aún quedasen entradas disponibles, podrán ser adquiridas por los abonados del club. Tanto los poseedores del carné oviedista como los abonados tendrán derecho a retirar una única entrada por persona. Los precios establecidos para la cita son de 150 euros en las zonas de fondo y 200 euros en los laterales del estadio.

El club ha subrayado que actuará con firmeza frente a cualquier uso indebido de los abonos, pudiendo llegar a retirarlos en caso de incumplimiento de las normas. Asimismo, recuerda que el único canal oficial de venta de entradas es la página entradas.realoviedo.es, advirtiendo a los aficionados de que no existen otras plataformas autorizadas para este fin.

