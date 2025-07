La Universidad de Oviedo publica la tercera lista de admitidos en estudios de Grado con límite de plazas

Quién no formalice la matrícula dejará la plaza libre y correrá la lista de adjudicaciones. Por lo que la institución académica recuerda que es necesario renovar la solicitud para continuar en la lista de espera por parte de aquellos estudiantes que no hayan obtenido plaza en ninguna titulación o que no se hayan matriculado en la plaza asignada.

El periodo de reclamaciones también estará abierto hasta el 19 de agosto y el 21 se publicará la cuarta lista de admitidos de la Fase A y la primera adjudicación de plazas de las Fases B y C.

Las notas de corte de esta tercera adjudicación son provisionales, ya que a medida que queden plazas libres, se irán cubriendo con estudiantes en lista de espera.

Entre las titulaciones con la nota de acceso más alta en esta fase figuran el Doble grado en Ingeniería Informática, el Grado de Medicina, o el de Odontología entre otros.