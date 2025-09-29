Sólo falta la confirmación del aplazamiento

Desde el momento en que el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana emitió la señal de alerta roja, vigente entre las 04.00 horas de hoy hasta las 00.00 horas de mañana, todo apuntaba a la suspensión del encuentro. Pese a todo, el Real Oviedo viajó a la comunidad valenciana a la espera de que las previsiones mejorasen, algo que no se produjo finalmente.

La intervención de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, fue el impulso definitivo: “Estamos preocupados por esta circunstancia y por los desplazamientos que puedan producirse y he remitido a la RFEF una solicitud formal para que aplacen el partido, por la alerta roja, dado que tenemos una situación de lluvias durante esta tarde y para evitar los desplazamientos del área metropolitana que evidentemente se pueden dirigir hacia Valencia. Yo he remitido ese correo a la Federación española y a la Liga pidiendo ese aplazamiento del partido y la comunicación que he tenido con la RFEF es de ser receptivos. Entiendo que durante la mañana harán la correspondiente comunicación del aplazamiento del partido”.

Nuestros compañeros en Onda Cero Valencia informaron puntualmente de todas las novedades que se iban produciendo y confirmaron la suspensión a la espera de que llegase el anuncio oficial.

Ahora toca buscar una fecha para que se juegue el encuentro. El Valencia quiere hacerlo mañana mismo y el Oviedo estudia las opciones que puede tener, sabiendo que el retraso condiciona también los preparativos del encuentro del próximo sábado ante el Levante. Los azules ya llegaban con mucho menos descanso al duelo de Mestalla y no quieren que se repita la historia.