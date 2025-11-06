Rondón: "Llegamos a San Mamés con confianza"

Rondón reconoció que el equipo ha crecido ofensivamente con el nuevo esquema: "Atacamos con más gente y eso nos permite llegar con más claridad. Falta concretar, pero los goles acabarán apareciendo". También subrayó su buena conexión con sus compañeros de ataque: "Nos entendemos mejor cada semana, y eso se nota en el campo".

El ariete oviedista se mostró autocrítico y comprometido con la mejora individual: "El inicio fue duro, pero sigo trabajando cada día para estar mejor. Entiendo a la afición y quiero que sepan que no dejamos de luchar para sacar resultados".

Sobre las bajas de los bilbaínos, el venezolano restó importancia: "El Athletic tiene una plantilla amplia y de calidad. Juegue quien juegue, lo hará al máximo nivel".

Puedes escuchar la rueda de prensa de Rondón en el enlace de esta noticia.