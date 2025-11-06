REAL OVIEDO

Rondón: "Llegamos a San Mamés con confianza"

El delantero del Real OviedoSalomón Rondón destacó la mejoría del equipo antes de visitar este domingo al Athletic. "El grupo va a más y estamos con buenas sensaciones. Sabemos la dificultad del rival, pero tenemos tiempo para preparar un gran partido ante un equipo de Champions", aseguró.

Chisco García

Oviedo |

Rondón reconoció que el equipo ha crecido ofensivamente con el nuevo esquema: "Atacamos con más gente y eso nos permite llegar con más claridad. Falta concretar, pero los goles acabarán apareciendo". También subrayó su buena conexión con sus compañeros de ataque: "Nos entendemos mejor cada semana, y eso se nota en el campo".

El ariete oviedista se mostró autocrítico y comprometido con la mejora individual: "El inicio fue duro, pero sigo trabajando cada día para estar mejor. Entiendo a la afición y quiero que sepan que no dejamos de luchar para sacar resultados".

Sobre las bajas de los bilbaínos, el venezolano restó importancia: "El Athletic tiene una plantilla amplia y de calidad. Juegue quien juegue, lo hará al máximo nivel".

Puedes escuchar la rueda de prensa de Rondón en el enlace de esta noticia.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer