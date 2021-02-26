DEPORTES / AGENDA

Repasa las citas de los equipos asturianos en el fin de semana

Sporting y Oviedo afrontan una nueva jornada. En Segunda B, sólo compite el Lealtad y la Tercera División sólo tiene competición en el Grupo A. Hoy vuelve a jugar el Liberbank Oviedo Baloncesto y hay citas importantes para los equipos de balonmano

Chisco García

Oviedo | 26.02.2021 06:00 (Publicado 26.02.2021 12:21)

Carmen García Calvo, jugadora del Oviedo femenino de balonmano
Carmen García Calvo, jugadora del Oviedo femenino de balonmano | OVIEDO BALONMANO

SEGUNDA DIVISIÓN A

SPORTING ESPANYOL DOM 16.00

REAL OVIEDO ZARAGOZA DOM 21.00

SEGUNDA B

LEALTAD NUMANCIA DOM 12.00

TERCERA DIVISIÓN

GRUPO A

LENENSE AVILES DOM 12.00

INDUSTRIAL PRAVIANO DOM 12.00

LLANERA A. STADIUM DOM 12.00

INDUSTRIAL NAVARRO DOM. 12.00

CAUDAL MOSCONIA DOM17.30

BALONCESTO

LEB ORO

LIBERBANK BURGOS HOY 19.00

LEB PLATA

CIRCULO ZORNOTZA DOM 12.00

LIGA FEMENINA 2

MARISTAS ADBA SAB 19.00

BALONMANO

DIVISIÓN HONOR FEMENINA

ELCHE LIBERBANK SAB 19.00

PLATA FEMENINA

CARBALLAL OVIEDO SAB. 17.15

SIERO PORRIÑO SAB 18.45

GIJÓN RODAVIGO DOM 12.00

1ª NACIONAL MASCULINA

TARAZONA GRUPO IMQ SAB 17.45

BALOPAL ATLÉTICA SAB. 18.00

LUANCO SALAMANCA SAB 18.00

VALLADOLID FINETWORK DOM 12.30

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