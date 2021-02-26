Repasa las citas de los equipos asturianos en el fin de semana

SEGUNDA DIVISIÓN A
SPORTING ESPANYOL DOM 16.00
REAL OVIEDO ZARAGOZA DOM 21.00
SEGUNDA B
LEALTAD NUMANCIA DOM 12.00
TERCERA DIVISIÓN
GRUPO A
LENENSE AVILES DOM 12.00
INDUSTRIAL PRAVIANO DOM 12.00
LLANERA A. STADIUM DOM 12.00
INDUSTRIAL NAVARRO DOM. 12.00
CAUDAL MOSCONIA DOM17.30
BALONCESTO
LEB ORO
LIBERBANK BURGOS HOY 19.00
LEB PLATA
CIRCULO ZORNOTZA DOM 12.00
LIGA FEMENINA 2
MARISTAS ADBA SAB 19.00
BALONMANO
DIVISIÓN HONOR FEMENINA
ELCHE LIBERBANK SAB 19.00
PLATA FEMENINA
CARBALLAL OVIEDO SAB. 17.15
SIERO PORRIÑO SAB 18.45
GIJÓN RODAVIGO DOM 12.00
1ª NACIONAL MASCULINA
TARAZONA GRUPO IMQ SAB 17.45
BALOPAL ATLÉTICA SAB. 18.00
LUANCO SALAMANCA SAB 18.00
VALLADOLID FINETWORK DOM 12.30