Remontada de justicia en Mestalla

El Real Oviedo vivió una noche inolvidable en Mestalla al imponerse por 1-2 al Valencia, firmando una remontada épica que le otorga la primera victoria lejos del Tartiere en el presente curso. El desenlace, cargado de emoción, se fraguó en apenas sesenta segundos gracias a la inspiración de Ilić y Rondón, autores de los tantos decisivos.

El encuentro arrancó con el pie torcido para los azules. A los tres minutos, Danjuma sorprendió con una brillante volea que abrió el marcador y dio alas al conjunto local. El gol tempranero espoleó al Valencia, que dominó buena parte del primer tiempo e incluso dispuso de una inmejorable ocasión para ampliar la renta desde los once metros. Pero Aarón Escandell, providencial, detuvo el penalti y mantuvo viva la esperanza de los asturianos.

Tras el descanso, el Oviedo mostró otra cara: más ambicioso, más incisivo y decidido a ir a por el empate. Aun así, el guion no se rompió hasta el tramo final, cuando Veljko Paunovic agitó el banquillo y dio entrada a Rondón e Ilić. Su apuesta resultó clave: en el minuto 85, el serbio igualó el choque tras un córner, y acto seguido, Rondón culminó la remontada desatando la euforia de la afición desplazada.

Con la ventaja en el marcador, los carbayones resistieron los últimos embates del Valencia con disciplina y oficio. El pitido final confirmó un triunfo tan trabajado como estimulante, que refuerza la moral del grupo y pone de manifiesto la capacidad de reacción y el carácter competitivo del equipo.