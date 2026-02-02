Reina: “La victoria nos tiene que dar continuidad”

El jugador destacó el ambiente que se respira tras el último partido: "Estamos muy bien. Se afronta una nueva semana, con muchas ganas de que llegue el Rayo y ojalá cojamos una dinámica positiva para alargar esto".

Sobre el choque ante el conjunto vallecano, Reina fue claro y directo, consciente de la situación clasificatoria: "Es otra final, ya no tenemos margen, es un partido clave y tenemos que ir allí con todo. Cuantas más bajas tenga el Rayo mejor, pero nosotros tenemos que poner el foco en nuestro trabajo, en todas las cosas que estamos haciendo bien y seguir corrigiendo esos detallitos para sumar de tres".

En cuanto al encuentro frente al Girona, el centrocampista analizó el rendimiento colectivo, especialmente en ambas áreas: "Creo que en las áreas estuvimos bien. Tuvimos dos o tres acciones para meter el gol, aunque solo metimos una. Defensivamente, en la primera parte sufrimos un poco más en la presión alta, pero luego por detrás los compañeros hicieron un gran trabajo. Los cambios entraron muy bien y nos dieron ese plus que nos faltaba".

A nivel personal, Reina se mostró satisfecho con su continuidad en el once: "Al final, a todos los futbolistas lo que nos gusta es el verde y estoy disfrutando mucho, intentando ayudar todo lo que puedo a mis compañeros".

También tuvo palabras para la afición, a la que considera un apoyo fundamental: "La afición es espectacular. Todos los partidos de fuera, toda la gente que se desplaza, cómo nos alientan en el Tartiere. Después de la situación que estamos, es espectacular".

Por último, se refirió tanto al objetivo de la permanencia como al mercado de fichajes, dejando claro que la prioridad es el trabajo diario: "A mí no me gustan mucho las cuentas. Tenemos que poner el foco en el siguiente partido. Desde dentro creemos todos y las sensaciones son muy buenas. Si alguien viene y mejora lo que tenemos, encantado. Y si no, nos mataremos todos los que estamos para lograr el objetivo".