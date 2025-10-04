Sin puntería no hay premio

No fue mala la puesta en escena del equipo de Paunovic. Los azules presionaban bien al Levante y apenas le permitían salir de su campo, incluso por momentos, Hassan era un quebradero de cabeza para la zaga del Levante y sus internadas por la derecha generaban sensación de peligro. Al equipo le faltaba un poco de precisión. El último pase para poder convertir el dominio en ocasiones claras.

Fue justo lo contrario de lo que necesito es Levante para ponerse por delante en el marcador. En un ataque el conjunto Levante llevó el balón hasta el área azul y allí se produjo un momento para la polémica. Munuera Montero se cruzó delante de Alberto Reina, impidiendo que el andaluz pudiese despejar un balón que acabó en las botas de Carlos Martínez, que no desaprovechó la oportunidad para convertir el cero a uno. De nada sirvieron las protestas de los azules, ya que el colegio de andaluz dio validez al tanto y no quiso atender la reclamaciones.

Tras el paso por los vestuarios, Chaira ocupó el puesto de un desdibujado Brekalo. El marroquí empezó a competir con Hassan para generar peligro por la izquierda y a Oviedo. Solo le faltaba tener remate en los muchos centros que se estaban fabricando. La ocasión más clara para empatar estuvo primero un cabezazo de Carmo que Ryan espejo prácticamente sobre la línea de gol y en un disparo de Chaira, que fue escupido por el poste.

Santi Cazorla ya estaba en el terreno de juego y las acciones combina activas mejoraban de calidad, pero haber fallado esas ocasiones propició que en la primera llegada del Levante Etta Eyong aprovecharse un balón que Aarón no pudo sujetar y tras golpear en el palo quedó franco para que el Camerún es lo empujas al fondo de la red. Se da la circunstancia que es el segundo gol que le marca el Futbolista al Oviedo, que ya le había batido en la primera jornada cuando jugó en las filas del Villarreal.

Siguió empujando el Oviedo hasta el final, pero no tuvo la puntería necesaria para hacer un gol que lo hubiese devuelto al partido y con el pitido final quedó una sensación de amargura y la seguridad de que ahora habrá que afrontar estas rumiando los errores cometidos y trabajando para corregirlos