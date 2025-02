Pomares: "Hacer todos los partidos perfectos es muy difícil"

"Hacer todos los partidos perfectos es muy difícil en el fútbol, en todos los aspectos. Prácticamente imposible. A partir de ahí, el defender bien y estar colocados es lo que te da competir, eso no lo estábamos haciendo hasta ahora. Tenemos una buena plantilla que nos permite, teniendo lo primero, generar muchas ocasiones. Otros equipos no pueden, por eso conseguimos sacar partidos que se atascan", señaló el futbolista.

Respecto a su trabajo, el lateral se mostró satisfecho con su continuidad en el equipo. "Me hacía falta esta continuidad en el Real Oviedo. Siempre he dicho que no la he podido tener para demostrar mi nivel y ahora me estoy quitando esa espinita", reconoció.

El futbolista oviedista subrayó la importancia de la solidez defensiva como clave para pelear en la parte alta de la clasificación. "Siempre he dicho que un equipo que quiere estar arriba tiene que ser sólido, porque si no tienes que meter muchos goles y eso no es fácil en Segunda. En 2025 hemos dado un paso adelante todos y es que no hay otro camino".

El lateral también advirtió sobre la dificultad del próximo partido ante el Deportivo de La Coruña, un rival al que respeta a pesar de su condición de recién ascendido. "El Dépor es un histórico de nuestro fútbol y sabemos que si se consolidan en la categoría será un equipo que luchará por lo máximo en el corto plazo. Tienen jugadores arriba que marcan diferencias en la categoría. Son un recién ascendido, pero nada que ver con eso. Su masa social es tremenda y serán un equipo complicado. Si este año se consolida, la temporada que viene serán un coco de la categoría".

En el enlace de esta noticia puedes escuchar íntegramente las declaraciones del defensa oviedista.