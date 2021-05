96 denuncias por incumplimientos de las medidas anti Covid

Según información del Área de Seguridad Ciudadana consultada por Europa Press, de todas las denuncias del fin de semana, 36 corresponden a incumplimientos del horario establecido como toque de queda; 30 se han tramitado por no llevar mascarilla en la vía pública; y 4 por no llevarla en el vehículo particular.

Asimismo, se han propuesto para sanción a cinco personas por incumplimientos en establecimientos de hostelería, uno por exceder el horario de cierre, 11 por consumo de bebidas alcohólicas en vía pública y otras nueve por fumar.