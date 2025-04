Peláez: “No vamos a permitir que se nos utilice políticamente”

"Tanto el Grupo Pachuca como el Real Oviedo somos una organización prudente, honesta y respetuosa, no vamos a permitir que el proyecto de nuestra nueva ciudad deportiva se politice o que nos utilicen políticamente. El Oviedo es autónomo", dijo de entrada el máxima mandatario oviedista.

Peláez desmintió que el club no haya solicitado El Asturcón, asegurando que, aunque no se hizo de manera pública, en conversaciones privadas con el alcalde Alfredo Canteli se trató el tema: "Lo que se ha suscitado estos últimos días no nos gusta. Eso de que no pedimos El Asturcón es mentira, aunque no lo pidiésemos de forma pública. Siempre que hablé en privado con el alcalde Alfredo Canteli del Asturcón, me dijo que ahí se iba a hacer un proyecto hípico. Le invito al alcalde a que me diga mirándome a los ojos que no le pedí El Asturcón".

Sobre si el club solicitará formalmente El Asturcón, el presidente aseguró: "Durante todo este tiempo han surgido muchísimas posibilidades. Agrademos a todos los municipios su interés, llevar la ciudad deportiva del Real Oviedo a donde sea es un proyecto muy atractivo. Vamos a solicitar El Asturcón de manera formal y si no nos lo dan, tiraremos a donde creamos que es mejor".

En relación con la viabilidad de proyectos anteriores, Peláez negó que estos no saliesen adelante por culpa del Real Oviedo y explicó las dificultades encontradas: "En Latores nos encontramos unos empresarios buenísimos, pero se complicó por los numerosos dueños de las parcelas. Agustín (Lleida) ha trabajado muchísimo con Latores y con La Manjoya, trabajamos los dos proyectos y los tenemos terminados. Si quieren, se los enseñamos". En cuanto a La Manjoya, aclaró: "Fuimos de cabeza porque el alcalde nos dijo que fuésemos. Después, frenamos el proyecto por el informe medioambiental. Es un proyecto inviable".

El presidente también expresó su deseo de resolver la situación cuanto antes: "Nos encantaría tener una solución este mismo mes, a ver si podemos ir al Asturcón o no. Tenemos varias propuestas beneficiosas encima de la mesa. Vamos a solicitarlo y tendrá que ser viable, veremos de qué cantidad hablamos. No nos sirve que nos den una concesión. Igual podría servir, pero no es nuestra idea".

Respecto a la relación del club con el Ayuntamiento, Peláez aseguró que se mantiene el respeto, pero que defenderán siempre los intereses del Real Oviedo: "No entraremos en el juego de la política. Pertenecemos a un grupo muy potente y tomaremos las decisiones que tengamos que tomar. No permitiremos que nos utilicen como herramienta política. El que se mete con el Oviedo se mete con 26.000 abonados".

"Tenemos un patrocinio importante del Ayuntamiento, pero hemos metido ocho millones de euros en un estadio que no es nuestro. Incluso el césped, que lo hicimos híbrido pagando nosotros. No nos sentimos utilizados porque nosotros confiamos en la buena voluntad de las personas, pero vamos aprendiendo. Por eso hice público lo de las marcas. El Asturcón también lo pedimos en su día, aunque no fuese en público".

Sobre la relación con Canteli y sus simpatías por el Real Madrid, Peláez dejó clara su postura: "Para nosotros el mejor equipo del mundo es el Oviedo, aunque el alcalde tenga sus preferencias. Me molesta que se meta con el Oviedo porque hemos trabajado muchísimo por esto. No sería ningún delito si nos fuésemos con la ciudad deportiva a otro concejo".

Polémica con el centenario

Acerca de la polémica con el centenario del club, el presidente afirmó: "Hay una excelente relación con Aparo y Fondo Norte. No comparto su posición porque la gente del comité de honor no tiene un vínculo con nosotros, lo tiene con el Real Oviedo. Aparo y Fondo Norte son importantísimos para nosotros y la relación sigue siendo buena".

Finalmente, en cuanto al precio del triangular, Peláez anunció una rebaja: "Igual la gente no dimensiona el espectáculo que se vivirá, pero hemos tomado la decisión de bajar a 30 euros el precio del triangular y a 20 los sub-14. Y a los que ya compraron, se les reintegrará el dinero. Será el único coste de todo el centenario. Queremos que todos sean parte del centenario".

En el enlace de esta noticia puedes escuchar la intervención íntegra de Martín Peláez.