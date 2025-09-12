REAL OVIEDO

Paunovic: “Tenemos que competir al nivel del Getafe y proponer nuestro juego”

El entrenador del Real Oviedo, Veljko Paunovic, analizó en rueda de prensa la visita al Coliseum, donde su equipo se medirá al Getafe. El técnico serbio valoró el parón de selecciones, habló de la preparación de sus jugadores, del reencuentro con el conjunto madrileño y de los retos que afronta el conjunto azul.

Chisco García

Oviedo |

Paunovic reconoció que el descanso competitivo tuvo luces y sombras: “El tiempo que hemos tenido para trabajar estuvo bien aprovechado, aunque al faltar mucha gente se ha interrumpido el proceso de adaptación de varios fichajes. Son circunstancias de la temporada; si nuestros jugadores son llamados, quiere decir que el equipo está llamando la atención”.

Sobre el regreso de los internacionales, apuntó: “El estado físico depende mucho del viaje y de los minutos jugados. Ninguno está lesionado, pero sí hay fatiga. Lo importante es que no haya problemas físicos y que vuelvan en condiciones”.

El duelo será especial para Paunovic, que vistió la camiseta azulona durante dos temporadas: “Pasé dos de los mejores años de mi carrera en Getafe. El presidente me dio la oportunidad de regresar a España y guardo muy buenos recuerdos”. Sobre el rival, fue claro: “El Getafe es un equipo que compite con todo y sabe a lo que juega. Bordalás es un referente y hace competir muy bien a sus equipos. Nosotros tenemos que estar a esa altura en esfuerzo y, al mismo tiempo, imponer nuestra idea de juego”.

Paunovic también se refirió al episodio disciplinario protagonizado por Hassan: “El tema está resuelto. Actuamos desde el primer momento y él sabe que se equivocó. Pidió perdón y ha hecho su parte. Todos entendimos que esas actitudes no nos representan y con la ayuda de los capitanes lo solucionamos. Cuando algo ocurre públicamente, también debe resolverse públicamente. Desde entonces volvimos a ser un grupo fuerte y unido”.

El entrenador se mostró satisfecho con la configuración final del equipo: “Estoy muy contento con la plantilla, el grupo es fenomenal. Me motiva venir cada mañana a trabajar con ellos. Ahora quiero sacarles rendimiento y hacerles creer en su capacidad para ser importantes en Primera”.

Uno de los grandes objetivos del Oviedo será puntuar lejos del Tartiere: “Un recién ascendido tiene que ganarse el respeto y demostrar que es capaz de hacer cosas diferentes. Ganar fuera es un reto. Ya hemos dado el primer paso marcando el primer gol y ganando en casa”.

