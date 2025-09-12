Paunovic: “Tenemos que competir al nivel del Getafe y proponer nuestro juego”

Paunovic reconoció que el descanso competitivo tuvo luces y sombras: “El tiempo que hemos tenido para trabajar estuvo bien aprovechado, aunque al faltar mucha gente se ha interrumpido el proceso de adaptación de varios fichajes. Son circunstancias de la temporada; si nuestros jugadores son llamados, quiere decir que el equipo está llamando la atención”.

Sobre el regreso de los internacionales, apuntó: “El estado físico depende mucho del viaje y de los minutos jugados. Ninguno está lesionado, pero sí hay fatiga. Lo importante es que no haya problemas físicos y que vuelvan en condiciones”.

El duelo será especial para Paunovic, que vistió la camiseta azulona durante dos temporadas: “Pasé dos de los mejores años de mi carrera en Getafe. El presidente me dio la oportunidad de regresar a España y guardo muy buenos recuerdos”. Sobre el rival, fue claro: “El Getafe es un equipo que compite con todo y sabe a lo que juega. Bordalás es un referente y hace competir muy bien a sus equipos. Nosotros tenemos que estar a esa altura en esfuerzo y, al mismo tiempo, imponer nuestra idea de juego”.

Paunovic también se refirió al episodio disciplinario protagonizado por Hassan: “El tema está resuelto. Actuamos desde el primer momento y él sabe que se equivocó. Pidió perdón y ha hecho su parte. Todos entendimos que esas actitudes no nos representan y con la ayuda de los capitanes lo solucionamos. Cuando algo ocurre públicamente, también debe resolverse públicamente. Desde entonces volvimos a ser un grupo fuerte y unido”.

El entrenador se mostró satisfecho con la configuración final del equipo: “Estoy muy contento con la plantilla, el grupo es fenomenal. Me motiva venir cada mañana a trabajar con ellos. Ahora quiero sacarles rendimiento y hacerles creer en su capacidad para ser importantes en Primera”.

Uno de los grandes objetivos del Oviedo será puntuar lejos del Tartiere: “Un recién ascendido tiene que ganarse el respeto y demostrar que es capaz de hacer cosas diferentes. Ganar fuera es un reto. Ya hemos dado el primer paso marcando el primer gol y ganando en casa”.