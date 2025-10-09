Paunovic deja el banquillo azul

Paunovic tenía contrato hasta junio de 2026, deja su cargo tras un arranque de temporada complicado: dos triunfos y seis derrotas en las primeras jornadas. Pese a haber sido el artífice del histórico ascenso a Primera División, la directiva ha optado por un cambio de ciclo.

“El Real Oviedo quiere expresar su agradecimiento a Paunovic y a su cuerpo técnico por su profesionalidad, compromiso y dedicación”, reza el comunicado emitido por el club, que subraya el valor del ascenso logrado el pasado curso.

En las próximas horas, la entidad buscará un nuevo entrenador. Entre los candidatos que valora el Grupo Pachuca se encuentra como mejor posicionado Luis Carrión que regresaría al banquillo azul poco más de un año después de dejarlo. El argentino Eduardo Berizzo es otra posibilidad. La plantilla permanece a la espera de conocer cómo afectará esta situación al plan de trabajo previsto para la jornada.