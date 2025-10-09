REAL OVIEDO

Paunovic deja el banquillo azul

El Real Oviedo ha comunicado oficialmente la rescisión del contrato de Veljko Paunovic como entrenador del primer equipo. La decisión se hizo pública minutos antes de que comenzara el entrenamiento matinal en las instalaciones de El Requexón. El regreso de Luis Carrión es la principal opción para el banquillo

Chisco García

Oviedo |

30-5-2025 Veljko Paunovic entra en la sala de prensa del Requexón
30-5-2025 Veljko Paunovic entra en la sala de prensa del Requexón | chisco garcía

Paunovic tenía contrato hasta junio de 2026, deja su cargo tras un arranque de temporada complicado: dos triunfos y seis derrotas en las primeras jornadas. Pese a haber sido el artífice del histórico ascenso a Primera División, la directiva ha optado por un cambio de ciclo.

El Real Oviedo quiere expresar su agradecimiento a Paunovic y a su cuerpo técnico por su profesionalidad, compromiso y dedicación”, reza el comunicado emitido por el club, que subraya el valor del ascenso logrado el pasado curso.

En las próximas horas, la entidad buscará un nuevo entrenador. Entre los candidatos que valora el Grupo Pachuca se encuentra como mejor posicionado Luis Carrión que regresaría al banquillo azul poco más de un año después de dejarlo. El argentino Eduardo Berizzo es otra posibilidad. La plantilla permanece a la espera de conocer cómo afectará esta situación al plan de trabajo previsto para la jornada.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer