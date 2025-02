El Oviedo se gana soñar

El Real Oviedo sigue dando pasos adelante en su intento de dar el salto a Primera División. Los azules se llevaron el duelo ante el Albacete por 1-0, gracia a un gol de Nacho Vidal, que va camino de convertirse en uno de los fichajes claves del equipo. El lateral valenciano ya no sólo suma en defensa, si no que su aportación ofensiva va en aumento en cada jornada. El equipo de Javi Calleja ocupa la cuarta plaza en la tabla a un punto del ascenso directo.

El técnico oviedista volvió a reclamar ayer un mayor reconocimiento para el trabajo de sus jugadores y lo hizo con un símil curioso: “Lo dije el otro día, creo que cuando comes buen jamón te acostumbras a ello. Cuando te dan jamón del mono es difícil. Estamos dando buen jamón y en una situación privilegiada. Creo que hay cierto miedo a perderlo y a volver a estar en una situación que se te escape. Tenemos que disfrutar del momento y saber que dentro del equipo hay mucha ilusión y que queremos más. Queda lo más bonito de la temporada y vamos a darlo todo. Mientras tanto no podemos estar siempre con las dudas en cuanto el equipo rival de domina. Tenemos que saber convivir con ello. De los nueve equipos de arriba solo han conseguido la victoria dos. Cada jornada es más complicada y con mucho en juego. El Albacete es un equipo que llevaba muchos partidos marcando gol y hoy no nos han hecho daño. Estamos haciendo las cosas muy bien. Tenemos que estar orgullosos”.

En lo deportivo, el equipo se entrenó esta mañana en El Requexón y mañana tendrá día de descanso. Calleja podría recuperar a Fede Viñas para jugar el sábado en El Plantío, pero todo apunta a la baja de Paulino de la Fuente, que ayer tuvo que quedarse fuera de la convocatoria por unas molestias físicas y se unirá a las bajas de Álvaro Lemos y Santi Cazorla. El próximo entrenamiento será el miércoles a las 10.30 horas.

La afición azul ya sabe el número de entradas que envió el club burgalés para atender las peticiones de seguidores oviedistas, en total serán 423, al precio de 20 euros, y que serán repartidas por el club y la APARO, mediante un sorteo que se celebrará mañana.