El objetivo de Salud del Principado es que la vacunación avance "lo antes posible"

Vacunación: previsión y últimos datos

En residencias. 10.600 usuarios y 7.500 ya han completado el proceso con la segunda dosis.

La vacunación continuará con los mayores de 80 años en centros de salud en horario también de tarde. Habrá más personal para inocular el fármaco con hasta 70 equipos.

Sobre el objetivo de vacunar al 70% de la población al empezar el verano, tal y como marca la Unión Europea, el Consejero de Salud Pablo Fernández no se compromete a esa meta porque hay circunstancias que no están manos del Principado. Hace falta autorización de nuevas vacunas y que no haya problemas de distribución. Fernández afirma que van a intentar alcanzar el objetivo de 70% de inmunizados “lo antes posible porque hay capacidad”.

Restricciones. Oviedo y Gijón, a la espera de las últimas cifras

Es pronto para saber si Gijón y Oviedo seguirán el camino de Avilés en el endurecimiento de las restricciones. El director general de Salud Pública Rafael Cofiño ha indicado que Oviedo mantiene una línea ascendente mientras que Gijón se comporta algo mejor. Los primeros 14 días de restricciones 4+ en Oviedo concluye este jueves. Esta semana será clave para comprobar si estamos llegando a una ‘meseta’ en la tasa de incidencia, afirma Cofiño. Las restricciones se hacen más duras para Avilés, Corvera y Castrillón a las 00.00 del martes 2 de febrero con cierre total de la hostelería, prohibición de actividad cultural y cierre de comercios de más de 300 metros cuadrados. Siero también entra a medianoche en cierre perimetral.

En general Asturias tiene ocupadas el 75% de las camas hospitalarias, aunque en la zona central la situación empeora y en Oviedo sube al 80,56%, en Gijón un 84,79%, Avilés el 93,41% y en Mieres al 91,46%.

Polémica de ciertos vacunados

Sobre la controversia en torno a sanitarios y personal de residencia vacunado aunque no sea de atención directa, la gerente del SESPA Concepción Saavedra insiste en que los directivos están en los centros sanitarios y como tal son considerados de grupo 2. Son 53 profesionales y se han vacunado 13. En el caso de los liberados sindicales, Saavedra señala que son profesionales a los que se les puede pedir que vuelvan a su puesto de trabajo ante la presión sanitaria. Ocho ya lo hicieron por petición propia. Se han vacunado 27 de 68 liberados sindicales.

El SESPA pedirá una ‘declaración responsable’ a los centros residenciales sobre si los profesionales son trabajador o residente, únicas categorías en las que una persona vinculada a estos establecimientos puede ser vacunado. El Servicio de Salud del Principado ha enviado un correo para verificar si la información es correcta. Es la respuesta de Saavedra por el caso de la concejala del PP en Cangas de Onís Marifé Gómez, vacunada como miembro del patronato de una residencia.