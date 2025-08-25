Una mejoría esperanzadora pero corta

El gran triunfo del Real Oviedo fue volver a jugar contra el Real Madrid en un partido oficial. A partir de ahí, todo debía ser positivo para los azules y lo fue, excepto el resultado final. La mejoría experimentada debe ser ratificada el próximo sábado ante la Real Sociedad, en un encuentro que arrancará a las 19.00 horas en el Carlos Tartiere.

Paunovic aún tiene trabajo para hacer funcionar todas las piezas, sobre todo los últimos en llegar y confía en disponer de más recursos antes del cierre del mercado. Al menos, faltarían tres jugadores por llegar a lo largo de esta semana y el equipo agradecerá el parón por los compromisos de la selección española que permitirán engranar todas las piezas.

Tampoco está siendo sencillo el aterrizaje en Primera desde el punto de vista arbitral. Ni en Villarreal, ni ante el Real Madrid los azules tuvieron fortuna y todas las decisiones ajustadas cayeron en su contra. Paunovic tuvo que morderse la lengua en ambos casos y asegura que se ganarán el respeto con su trabajo.

La afición está siendo ejemplar en este arranque y parece dispuesta a convertir en una fiesta cada partido de los azules en el Carlos Tartiere. Ayer se batió el récord de asistencia con 29.758 espectadores y el apoyo fue incondicional en todo momento. Ese parece el camino para soñar con la permanencia.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar a Velko Paunovic.